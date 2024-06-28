【東京】藝術揸𨋢人（中）：お疲れ様です！

如圖所示，呈X字的員工樓梯分A、B段，感覺好像荷李活電影才看到的後樓梯。一級樓梯23cm其實真是很高，我的腿大概只有80cm長，每一步都要提起自己¼的腿長，運動量十足。（作者製圖）

【明報專訊】研修過後終於正式上班。首天上班是下午5時至晚上10時，好彩我醒只安排自己返5小時，因為實在非常悶。每一更都會預15分鐘作例會，早更時廿幾人分兩team沐浴在美術館高級地段的晨光之中，圍成圓圈雙手交疊鞠躬互道早安。例會近乎每天重複一模一樣的內容：今天的展覽是什麼、有沒有團體參觀、天氣、有需要喝水上廁所就不要害羞告訴supervisor。每次結束例會時，supervisor都會加多一句日劇對白般的發言，例如：「今日陰天，可能會遮擋到展望台的城市景觀。客人來到看不到東京鐵塔可能會很失望，但我們不要忘記微笑，致力接待每一位客人。」

平常客人到訪美術館需乘坐兩次升降機，先到售票平台，再到美術館樓層。員工上班就正了，要由2樓行樓梯上3樓取員工證，再由3樓行返落2樓搭𨋢，去到49樓之後行一層上50樓換衫打卡去廁所，再行兩層上52樓返工。公司想到以此方法確保員工日日做運動，實在用心良苦。想去廁所和喝水只能不害羞地提出，並以光速競步走完那些美好的樓梯。（supervisor會請你盡快回來，奔跑不禮貌，只能競步了。）

最後一天上班時，想起競步日子即將結束，我決定為強制性健康人生做個紀錄。一級樓梯有23cm高，每層有23級，上下班共需走10層，若返5小時工只去一次廁所來回要走4層，所以返一天最低消費要行14層樓梯，322級，共7406cm高。美術館集團有不同級數的會員制度，若有VIP來訪，同樣也會走錯綜複雜的員工通道和樓梯（只差在員工不能坐VIP升降機）。競步的日子，我一邊喘氣一邊幻想，某天會遇上喜歡的偶像在通道經過，作為支撐。

上篇提過美術館對員工服裝要求有嚴格準則，為保持高級感，每天要競步14層樓梯也不能穿波鞋，我的皮鞋也被公司說不合規格。知道自己好快會辭職，所以買了對最平的婆仔鞋頂住先。廢鞋引致腳痛腰痛，本身有舊患、悶、無得坐、諸多規矩禮儀，只返了一星期已經覺得生命值走到盡頭。我虛弱的靈魂和肉體在迷宮般的員工樓層繞着大圈找廁所時，公司規定必須跟每個經過的同事講お疲れ様です（你辛苦了）。這時大概會看到3類人：一、低頭對着自己的腳說的；二、看着對方眼睛皮笑肉不笑說的；三、多數為中年女人，面露燦爛笑容充滿朝氣，彷彿她們是用17歲的身體在競步似的。

「你辛苦了」的發音為o tsukare sama desu，那個尾音su可說是一眾社畜的救星。特別是年輕員工，發出的基本上是一串「O#@☆●$△!Su」，更甚者只聽到s音。當覺得辛苦了的時候，只需對每一個人說🐍就可。

讀到這裏，你也🐍了。敬請期待下篇。

文：Papaya Fung

（喜好是觀察人類 著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

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