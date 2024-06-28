長野縣立美術館 風景調和 藝術與自然共生

【明報專訊】位於日本長野縣的「長野縣信濃美術館」在1966年開館，毗鄰該館、由建築師谷口吉生所設計的「東山魁夷館」於1990年開幕，兩館同時替長野縣增添了不少藝術氣息。只是時光荏苒，兩棟美術館身上也留下了許多歲月痕迹，加上設備老舊、部分展示空間使用上出現困難，長野縣決定翻新改建美術館：「東山魁夷館」保留原有建築，以更新維護為主；而一旁的美術館本館則決定舉辦競圖，建造一棟新的空間。

融入環境 改造重生

2021年美術館以「長野縣立美術館」的新名字與新樣貌重新和大家見面。由日本建築師宮崎浩帶領的Plants Associates擔任設計，他們以「景觀‧美術館」（Landscape‧Museum）為概念，利用原有環境特徵，在思考設計時將位處的城山公園，以及附近著名的善光寺納入考慮，利用建築量體的實空間與虛空間的錯置、看出去的景色，調和所有的風景，讓美術館融合在環境裏。這種同時具備美術館機能，也考慮到環境景觀的新想法，打敗了第二名的SANAA建築事務所，拿到了長野縣立美術館競圖的「最優秀賞」。

展館夾縫飄霧 感受藝術洗禮

新的美術館本館新增許多展示空間，像在呼應着隔壁的東山魁夷館般，沒有多餘的裝飾，以挑空空間串起整座建築，另外也規劃了縣民活動空間及小藝廊。屋頂上的「風之露台」更可以眺望善光寺的姿態，以及周邊的山景。露台旁的咖啡廳與餐廳，有着美好景色，可讓旅人稍作歇息。建築師將本館前方的廣場留出來，在延伸至東山魁夷館之間的縫隙空間，搭上天橋，堆疊一些量體，在這個中介空間常設展出藝術家中谷芙二子的作品《霧の彫刻#47610 - Dynamic Earth Series I -》。作品在特定時間散出水霧，那些白色的霧氣，在透明的空氣中成為自由形態漸漸散去，不但讓美術館有着各種不同的表情，也讓沒有進到館內的人們，同樣感受得到藝術的洗禮。

鋁材襯托日本畫 加乘畫作美

這次旅途中，我非常喜歡被保留下來的「東山魁夷館」，館內收藏日本畫家東山魁夷的作品與圖書，除了傳統日本畫，也有表現現代風格大膽發揮的作品。也因此，比起完全和風的建築，谷口吉生展現了日本的現代建築樣態；比起厚重的石頭，他利用了感覺輕巧的鋁材質來襯托纖細的日本畫；以「作品的畫框」為概念、「簡潔的設計也有着充足的機能」之發想，不比畫作顯著也不妨礙觀賞，更能加乘畫作的美，創造出迷人的空間。

水池波紋映照天花 連結內外空間

繞過展間之後，是一處看得見外側風景的大廳，靠近城山公園的一邊繞着低矮圍牆，牆內的中庭裏是座平靜的大水池，面向中庭的大廳天花板反射着水池的光波，波紋寫進美術館的空間裏面，內部的展品與人及外部的自然被空間連結在一起，那波光粼粼實在令人目不轉睛。

夏季旅行總是容易被天氣影響心情，但清透涼爽的長野縣立美術館本館與東山魁夷館，不但澆熄了夏日煩躁的氣氛，體感的空間及入眼的景色更是療癒了身體也療癒了心靈，是會讓人經常回憶的一次美好旅行。

作者簡介：東京建築女子，駐點東京的女性建築師

文、圖：李昀蓁

設計：賴雋旼

編輯：布偉倫

電郵：friday@mingpao.com

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