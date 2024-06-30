ways of seeing：美不離地 在生活中尋找美

【明報專訊】今天有什麼讓你覺得美嗎？你可能會說，天天為工作奔波勞碌，連吃頓午餐的時間也欠奉，生活怎能說是美？生活美學策展人關琬潼（Shadow）卻說，美事像漣漪無處不在，在下雨水窪上，也在茶杯漩渦裏。由Shadow主編的生活美學手帖《Ripple… 漣漪》近日創刊，邀請各界好友分享，以不同的美學視角觀看世界。美術館的美別具距離感，但生活中的美可以很貼地，只要我們有一顆覺察美事的心。

生活中讓你愉悅的就是美

Shadow經營自家品牌多年，早年出版的料理書、到今天美生活餐飲品牌Smile和Simply Pleasure均是她分享美學的媒介。個人傳播力量有限，近年她想多走一步，連結其他生活美學家。「因為社會氣氛愈來愈差，我覺得生活美學愈來愈重要，就是在日常中找到你的快樂。」

美為何物？在學校藝術課學習美，所說的是培養鑑賞藝術品的能力。不過Shadow口中的生活美學，是貼近生活、唾手可得的美，「欣賞藝術品都是美，但當你生活一團糟，然後去欣賞藝術品，我不覺得是美」。對她來說，藝術給人最大得著是滋養生活，然而只收藏一幅昂貴畫作，卻沒有成為生活的養分，這樣毫無意思。自從喜歡上生活美學，Shadow少了買畫，反而每天照料花卉更感愉悅。

一言以蔽之，生活美學不過是生活中讓你感動、愉悅的事。Shadow自言從小對於美的覺察力高，路邊的花草樹木、天空中的白雲、一本插畫精美的書，在她眼中盡是美，而且心中自然萌生快樂。「之後我便覺得，美可以令到你快樂，而美是在生活裏面的。」小時候生活環境並非富足，但Shadow對美的嚮往卻帶點天分。即使家裏沒有人鑽研茶藝，她早於12歲已經開始學習中國茶。

親身接觸才能感受美

就算不如Shadow的天分，我們也可通過練習覺察美事。若要對未認識生活美學的人說句話，Shadow想說：「我希望他們相信自己deserve（值得擁有）美。之前覺得自己無品味、沒錢、沒時間，只是給自己的框架。」她建議第一步先把電話放下，暫時不要想着公司的煩心事。你可以嘗試環看四周，抬頭看看天空，或許會發現一些美事。

網絡普及之後，任何資訊透過屏幕隨手可得。不過，Shadow認為生活美學不能單靠電腦習得，要用盡五官才能感受，「不喝那杯茶，不嘗試觸摸那個陶瓷，是無辦法感動到你的心」。她強調不排斥科技，亦有透過YouTube頻道交流烹飪、插花，「但它不可以淹沒你的生活，你的感官不能只剩下耳朵和眼睛」。

今時今日，人們甚至不再需要櫥窗觀光，網上已有無數介紹美食美景的影片。Shadow卻仍然重視親身體驗，「（網上）看完喜歡我一定會去」。親手觸碰的感覺始終無法取代，正如《Ripple… 漣漪》封面字體以凹凸印刷，那質感帶來的治癒，照片也無法傳遞。

融入生活活出美

在生活美學手帖《Ripple… 漣漪》中，Shadow帶讀者漫遊日常美的專題—食、器、茶、花、衣、舞、心靈。這些美學視角均源於Shadow的興趣，從她的個人簡介可見一二：「作家、美食設計者、草月流花者、茶人、芳香療癒師、佛朗明哥愛好者」。

花藝、茶藝少不免讓人感覺是閒情逸致之事，但仔細一想，這些手藝也是源於大自然。Shadow讚嘆大自然是最好的藝術品，歷史上無數藝術家的創作靈感，均源自天空大海、一草一木。「大自然任由你看，不會收你錢」，Shadow打趣後認真道：「所以你會否有這樣的覺察，有沒有信念，覺得這種美是屬於你的？」

不論是烹飪還是花藝茶學，Shadow花費以年計的時間學習、浸淫，從中慢慢磨練出美感。近年「生活美學」這詞愈來愈普及，但Shadow發現很多人使用、學習，卻不一定能活出來。單單上了三次茶藝課，即使習得泡茶技巧，也不等同實踐了生活美學，「要融入你的生活，令自己的生活美和快樂，才叫生活美學」。

自我認識才能活出個人風格

跟隨老師學習一些美學課題，個人主觀的美感會否被規範？Shadow以學習日本花道（ikebana）為例，最初幾年學習插花角度、比例，要緊緊跟隨規範，打好基本功，「但是到後期全是自由，就是用同樣的東西，以自己的風格插出來」。Shadow指出每個人有自己一套美學，而品味受成長背景影響，亦隨年歲增長而演變。個人風格是什麼？她認為先要走一趟自我認識的旅程，「純粹看着別人穿什麼、流行什麼，其實很難發揮出個人風格」。

傾談過程不難發現Shadow的喜好清晰，不論衣服或陶瓷都偏好「有溫度」的手工製品。譬如她身上裙子採用植物染料，每一次洗過曬過，顏色總會有些不同，「我喜歡這種會變化的東西，好像有生命力」。家中櫃子端放各式各樣器物，Shadow說它們並非只作觀賞，她會按季節選用，有時沒什麼美學原則，只是講求一種感覺。

《Ripple… 漣漪》收錄Shadow與朋友、喜愛的品牌創辦人對談，包括著名舞蹈家梅卓燕、餐廳TATE Dining Room創辦人Vicky等。她形容對談似是兩個靈魂在交流，因為雙方對生活追求有着相同的頻率。受訪朋友不一定把「生活美學」掛在嘴邊，但Shadow覺得他們一直把生活美學融入生活，譬如梅卓燕老師雖享負盛名，但現在滿心想着的是普及舞蹈，讓不跳舞的人也愛上跳舞。對美的追求無分高低優劣，任何人都可以實踐。

再忙也有實踐生活美學權利

Shadow期許《Ripple… 漣漪》可以帶來啟發，鼓勵人們找到生活中觸動他們的事，然後當下便開始去做。十幾年前她出版《日日是好日》，分享衣食住行的生活美學，後來有讀者對她說，自己多買了幾隻杯，每天按心情選擇，「他說原來心情真的會很不同」。還有人受她啟發，開始拿出一隻杯，放進一枝花。Shadow聽後很感動，「他們已經用一些自己覺得很便宜、又很不費力的方式，去將美融入在生活中。」

即使每天過着朝九晚五、再加班的生活，我們也有權實踐生活美學，「選支自己覺得漂亮的筆去寫，已經是一種美學」。 Shadow分享，自己創業前曾從事翻譯工作，辦公室環境單調沉悶，她在自己桌上放了張格仔布，上方花瓶插着一枝花，還以精緻的容器盛載零食。她笑言辦公桌像是法式花園一樣，同事經過看到也很開心。

到了今天，她擁有自己的公司，煩心事絕對不少。「我覺得生活美學簡直是拯救我，要不然我怎樣生存到？」抽點時間欣賞生活的美，不論是泡茶或是抬頭看天空，已經能讓自己變得快樂平靜。

前往Shadow家的路上，隨行攝記突然向一處樹叢探頭，像在查看什麼。正當他還在懷疑那團黑影是貓或松鼠，樹葉響起短促的沙沙聲，一隻黑白相間的鳥傲然佇立枝頭上。那小鳥似乎比一般的大，外貌獨特。後來我回想，或許只是自己甚少細看城市裏的鳥。

我將這件瑣事告訴Shadow。「剛才你看到那隻小鳥，其實美已經發生」，她提醒我，若那時我只顧低頭看手機，或因迷路而驚慌失措 ，便不會覺察那瞬間的美。「小鳥每天都在，但你永遠都不會見到牠。」美景映入眼簾，美物目不暇給，欣賞美要靠眼晴接收，生活美學卻要用心感受。

堅持進行美的儀式

「手帖裏好像風花雪雨，但其實我是很真實地做每件事。」身為創業家，Shadow親自管理品牌，每天由朝到晚忙個不停，訪問開始前才剛開完會。在繁忙的日程中，她仍然堅持進行美的儀式。每個人可以選擇專屬自己的方式，不論是睡前看幾頁書、寫寫日記，還是泡一杯茶，靜看茶泡開的漣漪。儀式不用秏費多久，平日沉迷於電話的時間或許還更長。

Shadow習慣每天坐在窗前，一邊吃早餐，一邊看書或寫下是日計劃；若然時間充裕一點，則會泡一壺茶，邊喝邊寫。插花固然不會每天一盆，她每天澆水，剪去枯萎的枝葉，過着有花的生活。至一天將盡之時，如果無需工作，Shadow會打開桌上的日本古董燈，在燈光與音樂中度過安靜的夜晚。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 鄧家烜

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 布偉倫

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