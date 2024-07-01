仁濟健康快訊：中風長者突破自我 89歲活得精彩

【明報專訊】2024年是香港走出疫情，再次重新出發的一年；對已89歲的林耀剛來說，也是突破自己、豐盛的一年。

耀剛是仁濟醫院華懋護理院院友，他一向給予院舍職員的感覺是和藹可親、風趣有禮、謙謙君子的形象。他在院舍參加電台廣播，與院友分享生活資訊。由於曾兩次中風，耀剛不算口齒伶俐，聲線也有點薄弱，但非常用心，每次都會在講稿上做筆記，提醒自己停頓位，如何化成口語表達得生動一點等。耀剛又參加了仁濟醫院社會服務部在2023年9月至2024年1月舉辦的「耆人運動會聯院踩單車比賽」，活動連結9間安老院舍院友一齊做運動，強健身心，包括利用手腳單車加強院友上肢及下肢肌力。耀剛個子高，他是全院唯一可以踩直立單車的院友。先天優勢加上後天努力，他成為「健步如飛組」冠軍得主。

頒獎禮中，耀剛分享中風前曾跟師父學太極劍、太極扇等，有12年經驗，但中風後就暫停。到院舍後，經物理治療師及職業治療師鼓勵及教導後，現時耀剛每天早上4時起牀練習氣功及八段錦，所以他可保持身體強壯。參加今次比賽，除了獲得成功感之外，他與院友間亦建立深厚感情，互相支持，他以「華懋精神、唔輸畀人」為比賽口號及勉勵其他院友。

運動以外，耀剛亦有穩重、帥氣一面。在仁濟舉辦的「耆人御宴」（註）中，他穿起整齊西服，與一眾老友記盛裝打扮，一齊學習西式餐桌禮儀，享用高桌午宴，他更擔任代表與仁濟醫院華懋護理院副院長一同進場。

上電台分享中風經歷

耀剛家人十分支持他多參加活動，豐富經歷。今年4月院舍獲香港電台《善報》邀請接受訪問，耀剛與社工郭姑娘一同參與，活動前耀剛自行籌備講稿及自發練習，亦不介意分享中風的經歷。出發往電台訪問當日，他在車上開始緊張，但見到節目主持人，進入錄音室後，便顯得淡定，熱身後更投入，說話流暢自信。院友們十分期待節目播出。節目廣播後耀剛與院友網上重溫，看到院友目光充滿自信及滿足感。

回顧這半年時間，感謝耀剛與院舍一起成長，職員看到院友充滿自信，十分感動。

註：「耆人御宴」是由仁濟醫院社會服務部安老院舍服務經理、各安老院舍主管及活動參加者，一同作西服打扮及享用西式食品的高桌午宴，讓院友感受西式餐飲文化及餐桌禮儀，活動中頒發「耆人運動會」聯院獎項，鼓勵及嘉許院友在運動會的傑出貢獻。

文：郭婉藍（仁濟醫院華懋護理安老院助理社會工作主任）