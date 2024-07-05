【明報專訊】隨時隨地，隨手舉起手機，便可捕捉眼前景物。無時無刻，無故也可打開相簿來個翻尋味。像素高、色調美，凝住剎那易得很。既然如此便捷，為何仍要駐足寫生？

畫家李香蘭上月與家人去英國旅行，甫落機便到巨石陣（Stonehenge）觀光，順道寫生。搭完長途機不用休息？「寫生就是休息，是很放鬆的。」李香蘭說。看着這幅畫，高聳的石頭、站立的烏鴉、躺臥草地上的愜意兩人，能感受到畫者心情舒暢。對李香蘭而言，巨石陣充滿神秘感，她說小時候總覺得是由外星人搭建，又笑言形態「好像夾公仔（機）個鉗，鉗那塊石」。

站在巨石陣前，李香蘭留意到很多人打卡，也有人在場指導拍攝技巧，像如何借角度假裝托起石塊。雖然拍照留念相當方便，一分鐘就可拍下數十張相，喜歡的留住，不美的刪掉，但寫生當下的思考，以及留住的溫度，大概是拍照難以取代。拍照與畫畫是兩回事，李香蘭形容，寫生是「當下的我加上當下的它」。畫巨石陣時，她要不停地想像，例如石頭是怎樣疊起來，亦要用眼睛「掃描」石紋，「你看照片點會放大看石紋？」她續說，即使站在同一處畫多一幅，作品都不會一樣，「連同當下天氣，還有我的感受，每一張都是無可取代」。

李香蘭平日會帶學生到處寫生。她憶述有次發現很多學生消失街道上，原來他們都拍下照片，坐入餐廳內依據相片繪畫，有人說這樣會舒服一點。她指出，這個做法跟寫生有分別，慨嘆這個年代得到影像太隨便，「你跟那個物件或對象的互動，還有氣溫、濕度，這些是相沒有的，拍照是不會有這些經歷」。她理解很多人未必了解寫生，有些學生本來也沒想過拍照和落地畫畫的分別，直至幾次寫生後回看畫簿，才開始明瞭感覺不同。「寫生是要慢慢體驗的。」李香蘭說，「多一個方法享受和欣賞世界，不是拍完照片就走，可以『嗒』真一點。」除了看世界的方式，她說寫生也能拉近與動物及人的距離，「多了很多緣分」。日後前往打卡熱點或旅行，不妨拾起畫筆，體驗打卡以外的可能。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

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