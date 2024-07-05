聯和市場活化 舊格局重現趁墟熱

活化後的聯和市場維持原有大部分的結構，其中央通道的頂部採斜頂設計，帶點教堂的影子，但因斜頂被階梯式護牆遮蓋，從外面看市場仍是平屋頂。（朱安妮攝）

【明報專訊】粉嶺聯和墟的地標聯和市場，是香港戰後首幢私營市場，供應居民日常所需之餘，還曾是電影取景地。2007年陳奕迅和楊千嬅主演的電影《每當變幻時》，裏面的街市富貴墟正是在聯和市場取景。戲內，富貴墟難逃清拆命運；戲外，聯和市場更早在2002年停業，但在第5期活化歷史建築伙伴計劃下，近日重生成「聯和趁墟」，希望重現往昔的趁墟盛况。活化後的聯和市場陸續進駐各式小店、食肆，也有恆常導賞團講述市場與周邊社區的歷史，那段停擺逾20年的時光，終於重新流動。

獲評為三級歷史建築的聯和市場，在1951年啟用，曾是新界最大規模的私營市場。隨着政府在附近建立街市與熟食中心，檔口陸續遷入新街市，聯和市場在2002年停業；之後一度被用作環保回收用途，後來由路德會社會服務處投得活化計劃，並取名為「聯和趁墟」，經過2年多的保育和整修後，今年重新開放。

70多年前全區最熱鬧

被高樓包圍的聯和市場是僅1層高的建築，現在看起來低調不起眼，但在70多年前，可能是全區最熱鬧的地方，街坊到市場購買日常所需，也在這裏聚腳、娛樂，附近曾建有跳舞學校、戲院等。在粉嶺長大的發展局文物保育專員蔣志豪，童年時都曾到聯和市場，「以前未有這個市場前，粉嶺居民買菜，要麼去上水石湖墟，要麼去大埔墟，以前的火車沒那麼頻密，又經常誤點，去買菜耗費不少時間」。當年粉嶺居民有感石湖墟的商販「呃秤」，又多收「秤佣」（即公秤的收費或佣金），加上戰後人口急速膨脹，遂萌生自己建墟的念頭。當地鄉紳向鄰近村落居民集資，籌組成「聯和置業有限公司」，獲政府批准建立聯和墟。聯和市場是聯和墟內的有蓋街市，最初有60個檔口，從豬肉檔、魚檔、菜檔到雜貨店、豆腐檔等一應俱全，後來陸續增設近百個露天攤檔，販賣各式雜貨、零食等，興旺非常。

保留原結構 屋頂藏心思

活化後的聯和市場，除了外牆重新上漆，驟眼看其外貌與初建時分別不大，仍然是方正簡約的E字形對稱結構，左右兩側入口分別頂着「魚市場」與「菜市場」三字，還有正中央的「聯和市場」，它們在活化後被安放在原位，唯獨英文招牌無法原區安置。蔣志豪指原有的簷篷結構有問題，多年來靠臨時鋼架支撐，活化過程雖解決結構問題，但支撐「LUEN WO MARKET」的磚塊過於脆弱，難以再放在原位，因此將字組連同磚塊移除，安置在市場右側的露天範圍展出，讓遊客近距離觀看與打卡。

步入街市，乾淨、光猛，內裏維持大部分原有結構。例如帶點教堂影子的中央通道，頂部採斜頂設計，但因斜頂被階梯式護牆遮蓋，從外面看市場仍是平屋頂，可見當年設計師的心思；在市場內游走，還可見到以前的掛肉架、金屬環扣、閘鎖、木格柵、鐵閘等。路德會「聯和市場——城鄉生活館」項目經理黃淑芬表示，市場原有的檔口格局都保留下來，一格格檔口現在分租給本地小店，如手作甜點店Shirley Handmade、有機農莊「觀光士多啤梨園」、懷舊士多「美樂士多」、玩具店「LOZ積木」等，還有小餐館Wake Up Bistro進駐，將檔口變作一個個用餐區域，牆上還展示市場的歷史照片，提供獨特用餐體驗。

作為本港戰後首幢私人建造和營運的市場，聯和墟從建墟由來到墟市營運模式，在本地城鄉發展的歷史中佔有獨特位置。活化後的市場內，特設展覽區域述說這段往昔，並舉辦恆常免費導賞團，在30分鐘內帶領參加者認識聯和市場歷史、保育過程、市場生態等；意猶未盡的話，可參加加長版導賞團，以雙腳或單車深度遊歷周邊社區。在周末亦會不定期舉辦墟市，重現趁墟盛况。

聯和趁墟

地址：粉嶺聯和道51號

網址：lwm.org.hk

備註：導賞團可在「聯和趁墟」網站報名

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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