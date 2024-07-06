Panasonic全片幅 DC-S9僅重486g 輕鬆拍攝不同長寬比影片

【明報專訊】至於Leica的盟友Panasonic，亦在今夏施展「輕功」，推出僅重486克（連電池）的全片幅無反相機DC-S9。它不但是自家系列中最輕巧的全片幅相機，就算比併其他品牌，例如是Sony輕巧代表A7C II，連電池重514克，DC-S9一樣「輕」勝對手。

至於規格上，DC-S9跟自家全片幅相機S5 II差不多，同樣配置2420萬像素全片幅CMOS感光元件，搭配新升級的Venus影像處理引擎。DC-S9亦支援高達6.5級的五軸機身防震系統，系統會自動偵測使用者的握持狀態，並即時校正各個方向的抖動；搭配電子防手震科技，即使邊行邊拍也能獲得穩定影像。DC-S9也換上新一代的相位差對焦系統，顯著提升對焦速度和追焦能力。

特設LUT按鍵套用色彩濾鏡

拍片規格上，新機支援MP4(Lite)模式，以3.8K（4:2:0 10bit）規格來拍攝Open Gate影片。Open Gate有什麼好處？拍攝素材之後可透過LUMIX Lab App進一步裁切和調整，輕鬆輸出不同長寬比的影片，以貼合不同社交平台的需求，並在30秒內完成發布。另外，DC-S9機身特設了LUT專用按鍵，一鍵為影片套用各種色彩濾鏡。用家可以透過LUMIX Lab App來創建和管理LUT，或下載其他人分享的LUT直接套用，省去繁複的後製流程。●

Panasonic LUMIX DC-S9

感光元件：2420萬像素全片幅CMOS

屏幕：3吋觸控式LCD

儲存：SD Card

其他：電子觀景器、藍牙5.0、Wi-Fi、USB Type C、HDMI micro、Mic in

體積：126×73.9×46.7mm（淨機）

重量：約486g（連電池及記憶卡）

售價：$12,900（淨機身）；$15,900（機身連S-R2060鏡頭）

查詢：2733 3888（信興）