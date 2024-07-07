【明報專訊】小暑日氣溫又登頂，連要不要出街食飯也要諗過度過，最適合躲進戲院乘涼看戲。一年一度為有志拍電影的年輕人提供支援的放映平台鮮浪潮，今屆傳出不再獲得藝發局的資助，規模大減，本地競賽項目只有8部，賴勇衡回顧並淺論了鮮浪潮的價值。鮮浪潮努力18年，以為業界培育後進為目標，坊間關注其未來能否續辦；另外也有電影發燒友，為追求純粹而立場鮮明拒受任何資助，InDPanda國際獨立電影節亦搞了十多屆，多位「四字電影」導演在廣為人知前，都曾於該平台放映過短片，今期創辦人接受了我們訪問。

電影是合眾人之力的製作，導演以外，編劇是近年漸受關注的崗位，今期起「什麼人訪問什麼人」推出「編劇是什麼系列」，剛奪得今屆香港電影金像獎最佳編劇獎的李春暉帶着此一大問號，將會訪問10位著名電影編劇，頭炮是有份參與近日掀起熱潮的電影《九龍城寨之圍城》的編劇歐健兒，每一回李春暉與受訪者會先挑選一部知名電影的一段戲，由其劇本出發展開討論，讀者於是亦有機會一窺電影劇本的原始樣貌，再以想像補白劇本與成品的創作路和距離。

英國大選塵埃落定，正生書院也鐵定要關門，攝記鄧家煊在曾經熱鬧和充滿青春荷爾蒙的校園游走，在回歸一片寂靜的校園中以鏡頭撿拾，無論如何，祝福學生前路有光。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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