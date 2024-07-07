影像特區：最後的靜土

正生書院校舍的鐵皮頂下掛着大鐘，每次響起就是集合或警報的時候。（鄧家烜攝）

白板貼上各個數字和值日職工的名牌，當日村內人數一列貼上5字。（鄧家烜攝）

【明報專訊】青春、陽光和熱血是我對正生書院的印象。報館坐堂傳來15年前的舊照片中，50多個男子漢赤身圍着飯桌禱告、烈日當空下提起鐵鏟翻泥修路、隨意坐在石壆上吃着粗茶淡飯，在大嶼山的山邊過着親密和寧靜的生活，乍看與一般的年輕人無異。然而，正生書院近日捲入調款風波，董事會宣布學校將於7月7日停運，打破了校舍的平靜。

大限前十多日，我和文教記者葉希雯嘗試隨校監崔康常和校友家誠，乘船到訪正生書院，事先承諾，若能進內，則不打擾仍在校的學生。我無意探究正生書院這場羅生門，只好奇師生在校園最後階段的生活。

登上碼頭沿路上山，女生宿舍就在左邊。因女同工不認可引路人校監的身分，閘門緊閉不開，我們無緣探訪女宿生，只好繼續沿山路向前走。剛進入鐵皮蓋的校舍，眼前是幾個男宿生；「他們就是僅餘的四位男宿生。」被拖欠薪金仍堅持留守的劉老師說。留下來的學生顯得沉默寡言，默默地在自習、做菜和準備轉校面試。看着他們的身影，我總好奇他們各自因為什麼原因入村？最後又何去何從？

正生書院是香港唯一的戒毒學校，入村的學生每天都要上課、可以參與學界比賽、到外地文化交流、畢業後要報考文憑試或找工作，在日復日的群體生活中重塑價值觀，逐漸修補與家人、朋友和社會的連繫。今後，有教育需要的學生將被轉介至其他學校，因毒品入校的學生亦會被轉去相關院所，在相對隔離的生活接受戒毒治療。

正生書院將告荒廢，學生亦已在別處開展生活。他們在新環境能否適應？調往新地方，學生的需要是否就能解決？

在前往正生書院的路上，一直在想會不會可以和剩餘的師生共處幾日，記最後的日子，也了解每位多些，最終因為種種條件所限未能成事。記錄不能強求，還視乎緣分和機遇，唯有在校園游走，找生活的痕迹，以靜物向師生作最後的致意。

文、圖˙鄧家烜

編輯•谷理揚

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