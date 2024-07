通識導賞：瘧疾改造港島面貌 沿山建樓 半山成高尚住宅區

當年「香港熱」疫情導致300多名英軍死亡,建築師隨後設計的軍官宿舍(即美利樓,圖左)和總部大樓 (現茶具文物館,圖右),其立面、通風、遮陽等均顧及防疫。(Lt. G. M. Martin, Ventilation and Shading Devices Shown on the Officers' Quarters and Headquarter House, Title Page to Operations in the Canton River in April 1847, London, 1848.)