比利時時尚搖籃 畢業騷後起之秀展實力

學士佳作:碩士畢業系列以外,學士畢業系列中也有不少佳作,如Annaëlle Reudink的I'll just pop to the shop quickly for some ciggies / The last mosquito that bit me had to check into the Betty Ford Clinic,將升級再造與宮廷服裝結合,是筆者心水首選。(Alies Torfs攝)