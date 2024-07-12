勞心勞力繪勞動痕迹 韓國畫手手畫手

【明報專訊】人類每隻手，有27個關節，用組合數學的概念稍微算一算，透過5隻指尖傳遞出的姿態，可達80,730種——勞動的手、不安的手和放鬆的手，各有不同形態。韓國藝術家楊裕然（Yooyun Yang／양유연），喜歡用近距離描繪陌生畫面；在超現實主義畫風盛行的今天，她為不同手寫實，卻又透露現實的疏離氣氛。

繪畫傷疤 呈現情緒

為什麼熱中畫手？楊裕然說，身體的傷痕最吸引她；透過繪畫傷疤，能呈現人們的情緒。手常被視為工具，是達到目的的方法，如幫助人們抓、捉、抬、舉、推和拉物件，但在她的畫中，手不是被動的。人體科學發現，手肘到手腕間有約10種肌肉，手腕到指尖間的肌肉更有約30種。當腦部對肌肉下達動作指令，這幾十組肌肉會用細緻的動作回應。楊裕然則認為，手有自己的主體性，把動作單獨來看，自有力量和信息。

長條畫《徒手》特寫一雙正在組裝器具、擺弄金屬線的手。手指頭圓潤，畫面右方的手，中指指甲已在勞動間失去瓜子形狀，更似僵硬的荷花葉。這隻手擱在黑色部件上，支撐手部重量，繼續重複工序。去年，韓裔藝術寫作者Hayoung Chung曾指出，楊裕然這類不註明畫中人身分的創作始於2000年代末，這些作品傳達當代普世萎靡、虛無感，也有韓國歷史和文化的影子；她對常見事物的抽離感（unexpected strangeness of the familiar）特別感興趣。

楊裕然此前的展覽，作品主題包括韓國廢棄社區，也參考過1980年代民眾運動議題。不過，她總模糊處理筆下人物的族裔特徵，因為想聚焦的不是個別人物，而是他們稍縱即逝、難以言喻的情感。現成攝影照和隨身拍，常常成為她的創作藍本，可以看出她把這些城市中的景觀剪裁再剪裁，變成焦點特寫。這是她首次在香港設展，見刺點畫廊傾向實驗性展覽，於是以「手」作為主題，是全新嘗試。

《附件》上的手，按着幼身螺絲釘、準備將其扭進木材的拇指，似被雷射水平儀的綠色激光射中；《稍事休息》則捕捉油漆工人用沾滿白漆和黑垢的手，揑着快抽完的香煙。楊裕然被問到《附件》中的手是否屬於建築工人時，沒有正面回答，她只說認為工人和藝術家的手，同樣在創造或製造東西。重視科技發展的趨勢下，體力工作被輕視；這些被淘汰的勞動力，在手上留下痕迹，成為見證。

楊裕然受韓國傳統水墨畫訓練，畫作使用以構樹樹皮製成的韓紙（hanji），質地厚身，吸水力極高；與粗紋水彩畫紙相似，韓紙紋理粗糙，配合楊裕然常用的塑膠彩顏料，多層疊畫，更能表達細微氣氛和色彩強度。

關注光影 雙聯畫雙手失焦「躁動」

約7年前，楊裕然開始關注光影變化。今次展出的雙聯畫《躁動》，失焦的雙手交疊在身體前，朦朧又重疊，似被慢快門攝下的照片。面對當今世界各地勞工權益議題，她未嘗試用作品積極介入，但就用創作表達自己強烈的情緒，是向所有工人致敬，也是用勞動完成作為藝術家的修行。

楊裕然：徒手

日期：即日至7月13日

時間：周二至六 上午10:30至晚上6:30

地點：刺點畫廊（香港黃竹坑道28號保濟工業大廈15樓）

詳情：shorturl.at/XzTmL

文：梁景鴻

圖：藝術家、刺點畫廊（香港）及Stephen Friedman Gallery（倫敦及紐約）提供

[開眼 藝述速遞]