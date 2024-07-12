小版畫大工藝 方寸匠心 情牽藏書票

精雕細刻--熊愛儀是本地數一數二的藏書票藝術家，但為人低調，她其中一套藏書票精裝集的作品，選材上完美展示中外交融，再經精雕細刻，非常細膩。作品出自《2009-2012原票集》。（受訪者、日天畫廊提供）

承載故事--「我們喜歡稱藏書票交換為『情牽方寸』，因為小小的一張書票可以承載豐富的故事，耐人尋味。」熊美儀認為，現在的人都不捨得把藏書票黏在書中，都是用來交換、買賣或收藏，這種模式讓票主之間更親近。（受訪者提供）

美麗的錯誤：熊美儀曾為中央圖書館製作藏書票，也為自己保留幾張留念，她笑指，因為作畫時間太久，其中一張在雕刻時將「港」字的「巳」刻反了。（黃汶汶攝）

余元康作品——《最憶是江南》系列：熊美儀的丈夫余元康本身也是藝術家，多年前余元康在日本展示版畫作品時，獲得日本藏家青睞，向他訂購藏書票，因而機緣巧合下開始創作藏書票。圖為余元康的作品《最憶是江南》系列。（黃汶汶攝）

【明報專訊】香港寸土寸金，雖然不乏藝術愛好者，但若要成為藝術收藏家，不僅要有財力，更要有放置收藏品的空間，尤其對於年輕一代來說，並非人人都負擔得起。不過，有一類藝術品，收藏門檻相對較低，尺寸細小而成品精美，容易收藏，價錢從數百元到數萬元不等，那便是藏書票。

書本擁有者藏書標誌

藏書票文化起源於15世紀歐洲，為黏貼於書籍封面內頁的小型版畫，作為獨特的藏書標誌，用來識別書本擁有者，類似於中國的藏書印，體現出古人對書籍的珍重。藏書票上必會印有「Ex Libris」，即拉丁文「此書為某某人珍藏」之意，可作個人收藏，也可以是商用，例如學術機構的圖書館或書商。後來藏書票逐漸變得大眾化和國際化，亦成為獨立於版畫的藝術品，更在18世紀，以日本為始傳到亞洲。如今國際藏書票聯盟（FISAE）更會每兩年在世界不同地方舉辦會議，讓各地收藏家匯聚一堂，交流與交換藏書票。

藏書票種類豐富，一般由票主直接向藝術家訂製，因此書票上的畫作頗為個人化，反映出收藏者的性格和品味，同時承載藝術家特色和年代風格。雖然這是冷門學問，但香港亦有一班藏書票愛好者。著名藝術家余元康於1989年創辦香港藏書票協會，自1980年代以來與同為畫家的太太熊美儀（Clara）和一眾好友，默默推廣和保育藏書票文化，使其在本地生根發芽。協會也是國際藏書票聯盟成員之一。

與藏書票結緣於日本

Clara與丈夫余元康同樣鍾情大自然題材，年輕時經常到世界各地創作和辦展。多年前，余元康在日本展示版畫作品時，獲得一名日本收藏家青睞，這名收藏家希望向他訂購一套藏書票，因而機緣巧合下認識藏書票。「當年我們並不知道什麼是藏書票，書局裏也只有一兩本梅創基先生著作的相關書籍，在大概了解藏書票文化後，我們便為日本那名收藏家製作藏書票，之後又有機會認識吾八書房。」吾八書房是東京一家從事版畫書籍與藏書票發行的出版社，會將藏書票包裝成精美組合。隨後，以水彩畫出身的Clara亦開始創作藏書票。

Clara的藏書票一般以銅版製作，風格與她的水彩畫相似，畫風柔和，善於運用線條和鮮艷色彩。余元康則常用鋅版，風格滑稽有趣且多變，充滿傳統圖案。Clara笑言自己是怕麻煩的人，因此喜歡用相對簡約的線條，但不難看出構圖仍充滿心思。她尤其喜歡四格藏書票，因為可以敘述更完整的故事。其中，以女性為主題的《姿》系列，是從自己在歐洲生活得到啟發，透過觀察當地人慵懶休閒的狀態，以藏書票捕捉那些漫不經心又性感的姿勢體態。Clara曾為中央圖書館製作藏書票，也為自己保留了幾張作紀念，她拿出其中一張，笑道：「你看，這幅畫裏的『港』字是錯別字，我把『巳』寫反了，因為雕刻時需要將畫面反過來，但畫的時間太久，把自己都搞糊塗了！」

起稿製版印版 工序繁複

別看藏書票尺寸不大（一般來說是3×5吋，也有較大如A6、A5尺寸），背後的製作其實並不容易，而且非常有學問。起稿、製版、印版等工序繁複，至少幾十個步驟，需具備工匠精神。以印版為例，香港只有一年春夏兩季、較為濕潤的時候，才適合印刷。書票上也都會有藝術家簽名、創作年份和版畫技巧等資訊。

藏書票主要以凹版、凸版和平版三大印版技巧為主，由銅版、木版、石版、絲網或彩色套印等印製而成。不同面料印版印製的作品，藝術效果亦會不一樣，例如石版作品帶有國畫效果，畫面柔和度較高；而銅版則可以達到更立體的畫面感。版畫光是上色／套色便要花許多工夫，「上色時需要確保顏色均勻，必須準確。50張銅版畫，若每一版都要有顏色，就需要上色50次」。被問到製作時遇過哪些困難，Clara想了想：「試過鬥雞眼囉！有時候盯着這麼小的版畫看幾個小時，真的會變鬥雞眼。我妹妹也試過花好幾個小時趴在桌頭上握着針筆，連手也變得僵硬，打不開呢！」

閉關創作 DIY工具

說到另一名香港創作藏書票的佼佼者，當然不得不提Clara的妹妹熊愛儀（Malou）。談及Malou，Clara難掩興奮，自豪地說：「大家都說，如果沒有收藏過熊愛儀的作品，就不算是藏書票收藏家！Malou還很年輕時便已獲得很高的榮譽。」

熊愛儀是本地數一數二的藏書票藝術家，為人低調，若不常關注藏書票，很可能沒有聽過她的名字。筆者看到她的作品時不禁驚歎連連，其中一套藏書票精裝集的古典油畫風格濃厚，另一套則在選材上完美展示中外元素交融，每幅都經過精雕細刻，巧奪天工，細膩得驚人。據Clara說，Malou習慣用數個月甚至數年閉關創作，每一件都是嘔心瀝血之作。「別人的工具都是買來的，Malou則自己發明工具，例如將恤衫內的領撐用來做版畫的夾子，避免出現夾痕。」她又讚歎道，Malou的銅版畫從頭到尾保持勻稱，有時甚至需要繁複腐蝕才達到想要的效果。「我也不知道她（在創作時）經歷了多少痛苦，但日子有功。」其作品確實具非凡的藝術價值。

按藝術家風格 訂購獨一無二藏書票

藏書票的收藏方式也頗為特別，收藏家喜愛互相交換書票，聯繫彼此。「我們喜歡稱藏書票交換為『情牽方寸』，因為小小的一張書票可以承載豐富的故事，耐人尋味。記得當年我一次製作了50張書票，拿了49張在國際會議上與其他票主交換，就算遇上言語不通的情况，也能透過對方的藏書票交流。」Clara認為，這種模式讓票主之間更親近，能了解彼此的心頭好，促進友誼，有些人更會訂製藏書票作為禮物贈送予人。「現在的人都不捨得把藏書票黏在書中，都是用來交換、買賣或自己收藏。」

香港的藏書票藝術家屈指可數，但風格鮮明、各有特色，例如新一代的藝術設計師蔡景康（Steven Choi）便曾以雷射切割、激凸、燙金等現代印刷方式，為衛斯理小說系列製作藏書票，摩登又保留藏書票的精髓。Clara建議，收藏者最好根據藝術家的創作風格訂購屬於自己的藏書票，這樣既能讓藝術家充分發揮長處，又能獲得獨一無二的書票。香港藏書票協會裏的大師和收藏家多年來嘗試保存這消失中的文化，為大眾打開認識藏書票之門，看到這些風格不一卻同樣精細有趣的藏書票，你會否開始對它心動？

日天畫廊

Skysun Fine Art Co

網址：www.skysunfineart.com

文：林玥彤

編輯：布偉倫

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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