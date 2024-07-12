中外「戰友」憶貝聿銘 現代建築毋忘在地文化

Aslihan Demirtas先後在日本美秀美術館和多哈伊斯蘭藝術博物館建築項目跟貝聿銘合作，她在後者擔任首席設計師，也補充貝聿銘的「伊斯蘭建築」知識。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】M+舉辦建築師貝聿銘回顧展，讓貝聿銘的名字重新回到大眾視線。他被譽為「現代主義建築的最後大師」，代表作中銀大廈、羅浮宮金字塔乾淨利落，時隔多年依然耐看。20世紀初現代主義建築興起，意為挑戰新古典主義建築過度裝飾，也恍如跟過去的建築傳統決裂。然而，貝聿銘筆下部分設計追溯地方的傳統建築文化，再以現代手法詮釋。

本報專訪曾與貝聿銘合作的建築師曹慰祖和Aslihan Demirtas，端看北京香山飯店和多哈伊斯蘭藝術博物館作為現代建築，如何演繹在地建築文化。

美國《建築師雜誌》（ARCHITECT Magazine）曾問貝聿銘，建築師怎樣才能成功和有成就感？他回答：「客戶、客戶、客戶。（Client, Client, Client.）」巧婦難為無米之炊，沒有客戶賞識和支持，設計構思多棒都只會是空中樓閣，草圖終究是一張草圖。回看香山飯店和多哈伊斯蘭藝術博物館的歷史語境，建築師（貝聿銘）和客戶（中國政府、卡塔爾政府）可謂各取所需。

憑建築助國家形象轉型

香山飯店於1982年落成，時值改革開放初期，中國政府期盼興建一座現代化建築，體現國家進步。貝聿銘在內地和香港成長，18歲到美國讀書、工作，香山飯店落成翌年奪下普利茲克獎，可見他在當時建築界的地位。至於多哈伊斯蘭藝術博物館，卡塔爾政府在千禧年代欲改變國家形象，顯示自己不止是一個石油和天然氣的輸出國，興建博物館正好為國家披上文化面紗。貝聿銘在兩個建築項目上均背負政治任務，透過建築協助國家形象轉型，同時獲取相應的設計自主權。

北京香山飯店：堅持不高建 偏向市郊行

先透露香山飯店的結局——客戶是不滿意的。當時中國官員期望貝聿銘在北京市中心興建一座高樓酒店，貝聿銘卻選址市郊的皇家狩獵園舊址，興建一座矮樓飯店。從一張舊照片可見，一群官員圍觀香山飯店的建築模型，面有難色；眾人包圍之下，模型顯得格外細小。究竟，貝聿銘怎樣說服官員實行設計，最終落成建築？「我不知道誰能告訴你真實的故事，貝先生可能已經帶它到墳墓裏。」建築師曹慰祖打趣道，參與香山飯店項目時他才初出茅廬。

按曹慰祖理解，貝聿銘希望把握機會，興建一座建基傳統庭院、採用現代方法的建築，而非隨處可見的現代摩天大廈。另邊廂，皇家狩獵園舊址遠離北京市中心，叫人不禁疑惑貝聿銘用意何在？他向來重視建築落腳點，當甘迺迪夫人思考甘迺迪總統圖書館的建築師人選時，她問起貝聿銘的建築構思，他卻反問：「地點在哪裏？（Where is the site?）」曹慰祖解釋，貝聿銘因地制宜——這塊土地適合什麼建築？這塊土地有什麼需要？建築並非粗暴加諸土地之上，「你必須對你的情景（context）非常敏感，並根據情景工作，而不是堅持做一些不適當的事」。

「曲水流觴」現園林 天窗柵格構光影

少年貝聿銘在內地和香港生活時，每年暑假都會返回蘇州老家，蘇州園林對他影響頗深，故香山飯店一如蘇州建築白牆灰瓦，並設庭園。貝聿銘打算盡可能保留建築地點原有的樹木，曹慰祖說只要看平面圖，就會發現建築如何順樹木而建。同時他們需要建造庭園，雖然庭園取材南方風貌，但礙於北方氣候，選擇種植松樹和桂花樹，「松樹剛勁、有型，然後桂花樹就比較圓、比較軟，他（貝聿銘）總說是男性跟女性，這很有趣」。當時觀察建築地形，還有一片空地，曹慰祖想起古代文人的遊戲「曲水流觴」——酒杯隨水溪漂流，文人競詩罰酒。他建議貝聿銘在空地重現「曲水流觴」的小溪，遂成為香山飯店的庭園特色。庭園巨石更由貝聿銘選自雲南。

透過窗戶，室外園林景觀引入室內；透過樓頂天窗，自然光亦引入室內。曹慰祖續說，自然光的質感隨着季節天氣變化，光不單從外界照入，當光線照射到牆壁，牆壁亦因反射光線而變成光源之一。天窗有着柵格，曹慰祖形容就像西方繪畫的明暗對照法（chiaroscuro），光通過柵格形成陰影，兩者配合形成貝聿銘建築的光影效果，「沒有黑暗，光什麼都不是」。

多哈伊斯蘭藝術博物館：四周無物 圓頂如蜂巢

香山飯店取材自貝聿銘熟悉的中國傳統建築，更是他主動向客戶提議建造具在地文化的建築，然而其建築生涯裏最後的大型建築——多哈伊斯蘭藝術博物館，卻要沾手陌生的伊斯蘭建築領域。貝聿銘開展項目時年逾八旬，博物館2008年落成時他已屆91歲。自研究階段開始，項目首席設計師Aslihan Demirtas便跟貝聿銘合作，補充他對伊斯蘭建築方面的知識。「他（貝聿銘）總是問我伊斯蘭建築的本質是什麼？我總是告訴他不存在伊斯蘭建築這個類別，因為這是有問題（problematic）的分類。」Demirtas笑說，但貝聿銘不斷問她同樣問題，她每次就用不同例子給他答案。她認為「伊斯蘭建築」一說來自西方歷史書寫，將某一區域的建築都視為「伊斯蘭建築」，抹殺建築之間的細微差異，譬如背後的政治、材料和地理，所以她傾向分別以伊朗建築、鄂圖曼建築等作為建築類型，並據此不斷用例子向貝聿銘解釋。

看過眾多建築例子，開羅的伊本．圖倫清真寺（Mosque of Ibn Tulun）影響多哈伊斯蘭藝術博物館的設計最深。過去談論多哈伊斯蘭藝術博物館的建築空間，都會提及貝聿銘希望博物館附近沒有其他建築物遮蔽，因此建於延伸至波斯灣的人工島上。但是Demirtas還有另一個「理論」，伊本．圖倫清真寺中央有一座噴泉Sabil，矗立於建築內的平地，Sabil四周空無一物，狀態跟多哈伊斯蘭藝術博物館相似。博物館的人工島在水上建成，因海灣水位較深，未能直接填海興建地基，要先在水中框起四邊，Demirtas形容像一個「盒子」，抽走「盒子」裏的水再填滿地基，才在上方建築。

Demirtas說，陽光令多哈伊斯蘭藝術博物館變得動態。因四周無物，隨着季節和一天更迭，建築物跟陽光有不同光影互動。博物館內的圓頂設計，起初計劃為有幾何圖案的球形圓頂，後來Demirtas建議貝聿銘參考鐘乳石簷口（muqarnas），呈蜂巢結構，最終用不鏽鋼製成。自然光從圓頂天窗照射下來，不一樣的圓頂令光線反射別開生面。博物館室內也用上圖騰窗花（mashrabiya），當光從外射入，室內便留有幾何陰影。Demirtas指出，由於伊斯蘭藝術藏品來自不同地域和時代，博物館建築需代表多個地域和時代，「從這個意義上來說，我認為他滿意這棟建築」。

今日回顧貝聿銘，實則也在回望現代主義建築。「現代主義的靈魂是擺脫不必要、無關和奢侈的東西，帶來關於空間和人們生活方式的純粹事物。」曹慰祖說，但他發現現代主義在今日只意味一種建築風格，所以有需要重拾現代主義的精神，看今天需要做什麼，然後服務當下世界。對Demirtas而言，現代主義跨越不同地理區域，反而令我們遺忘地方傳統的建築物、建築方法和使用材料方式。每個地理區域有不同氣候、地形和景觀，才引伸地方傳統建築的細微差別。她認為有必要重新審視傳統建築方式和材料，在地建築方式往往最節省資源，值得嘗試實踐。

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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