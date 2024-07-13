ASUS ROG Zephyrus G16新散熱系統更耐玩

【明報專訊】ASUS旗下的電競品牌ROG，在今年6月台北國際電腦展中展示了最新的AMD版本Zephyrus G16。其實早前廠方已推出AMD版本的Zephyrus G14及Intel版本Zephyrus G16，今次AMD版本Zephyrus G16，尺寸跟Intel版本的相若，機身採用鋁合金設計，厚14.9毫米、重1.85公斤，並設有16吋2560×1600像素16:10 OLED屏幕，提供240Hz更新率及0.2毫秒反應時間，支援100% DCI-P3廣色域等。此外，機體內置Nvidia GeForce RTX 4070顯示卡；亦支援AI Tensor核心，讓用家使用到更多AI功能。

雙動力低音喇叭音效出色

作為電競手提電腦，散熱效能可說重中之重。Zephyrus G16加入第二代Arc Flow Fans風扇，經改良的出風口設計，同時也採用散熱液態金屬，長時間遊玩也不用擔心電腦過熱。AMD版Zephyrus G16採用Zen 5架構的新一代Ryzen處理器，音效規格則與Intel版Zephyrus G16一樣，內置4個喇叭，包括兩組高音及兩組低音喇叭，支援雙動力低音效果。此外，機體設有3D收音咪設計，並提供3種模式，其中心形線模式能針對屏幕前方來收音，並降低後方雜聲，適合用作遊戲直播。●

ASUS ROG Zephyrus G16

售價：$17,998起（Intel版）、待定（AMD版）

網址：rog.asus.com/hk