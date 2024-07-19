【明報專訊】「咁點啫，大佬？咪令我哋觀眾失望。」黃霑手執咪高峰，作弄身旁的顧嘉煇。

看起來沉默寡言的顧嘉煇，忍不住奪去黃霑手中的咪高峰回應：「唉，你咁急要作啲嘢係咁上下㗎啦。」場面打打鬧鬧，引起全場歡笑。

那是1981年的特備節目《群星拱照顧嘉煇》，歡送要到美國深造半年的顧嘉煇，老友黃霑擔任司儀。其中一個環節，黃霑連同詞人鄭國江和鄧偉雄事前準備歌詞《為我獻上心韻》，要求顧嘉煇即席譜曲。

天才橫溢夾雜歡笑聲，建構撐起香港娛樂輝煌的1980年代。時至今日，大館和文化博物館仍特意舉辦有關黃霑的主題展覽（另刊D2）。流行文化學者吳俊雄埋首「黃霑書房」研究計劃20載，兩個展覽的藏品以外，他認為上述能在網絡觀賞、約10分鐘的《群星拱照顧嘉煇》片段，最能反映黃霑個人和他當時身處的時代。

吳俊雄自言研究黃霑時經常翻看該片段，因為那展現他對黃霑兩個最大印象：特別的人和經歷特別的時代。片中黃霑是一個擅長搞氣氛的司儀，既顯露其才華，又表現其率直、「大癲大肺」的個性：黃霑拉着顧嘉煇的手，「請」他上台即場作曲；作曲期間，又會揶揄顧嘉煇為首句「為我獻上你的心韻」創作的旋律，跟《問我》首句「問我歡呼聲有幾多」一樣。

吳俊雄形容同場「雲集一班高手」，恰恰彰顯黃霑當時身處的時代。除了3名詞人準備歌詞，黃霑和許冠傑也在顧嘉煇身旁協助作曲，現場大樂隊指揮陸堯則即時抄錄樂譜。當顧嘉煇的琴聲和許冠傑的結他聲響起，大樂隊樂聲陸續加入，全場嘉賓參與大合唱，陣容墟冚。

由於廣東歌以先詞後曲形式創作極其困難，許多人質疑事件真偽。吳俊雄問過在場其中一名填詞人和許冠傑，惟一人說即場創作，一人說事前準備，真相無從稽考。唯一確定是，黃霑曾在報紙專欄寫道，節目開始前他已喝得爛醉，結束後更與許冠傑改編《為我獻上心韻》成不文歌。因此吳俊雄認為，那個年代既有天才之作，也充斥許多「騎呢」之作。

1980年代娛樂事業混雜許多真真假假，吳俊雄想起黃霑的博士論文《粵語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂研究（1949-1997）》從沒用過「黃金年代」來形容那個年代，語調反而瞻前顧後。所謂黃金年代有其前身，尤其1950至1970年代孕育後來高手，同時流行文化正處於摸索階段，「要交學費」。往前看，香港流行文化遠未畫上句號。從前香港習慣「快靚正」的生產模式，但黃霑認為行業要走向精細製作。1990年代初，他跟徐克合作創作電影音樂，不會再短短20多分鐘就完成作品，會用1至3個星期修改和雕琢。

黃霑21年前的想法，放在今日是否同樣適用？

（美藝客廳‧二十）

「客座策展人」簡介

吳俊雄，香港流行文化學者，近20年埋首「黃霑書房」研究計劃。

《群星拱照顧嘉煇》片段

連結：bit.ly/466MukF

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

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