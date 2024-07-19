Friday Planner：書卷多情

改編自亦舒同名小說的電影《流金歲月》劇照。（香港書展官網圖片）

【明報專訊】「書卷多情似故人，晨昏憂樂每相親。」明朝詩人于謙曾作《觀書》，盛讚讀書之趣，如故人在側，晨昏相伴，憂樂相隨；世人常道芬芳難尋，卻不知書齋之中別有風景。夏日炎炎，間中暴雨，大概少有人會走入山野，尋覓自然芬芳。既然如此，不如走入灣仔會展中心，在一年一度的香港書展中尋紙墨芬芳。今屆書展以「影視文學」為主題，包括介紹改編自文學的影視作品、戲劇劇本等；又邀請電視劇《繁花》原著作者金宇澄、記錄病毒如何改變香港歷史的Christopher Cowell等中外作家及學者開設講座，讀者可穿梭於文字、聲音與影像之間，盡享閱讀之趣。

談「影視文學」，不禁令人想起經典改編影視作品中的舊香港。例如在張曼玉與鍾楚紅演繹亦舒的《流金歲月》中，追憶1980年代香港逝水年華；或是在梅艷芳與張國榮出演的李碧華的《胭脂扣》中，緬懷1920年代香港世態炎涼……行完書展，可以逛逛文藝廊，漫步光影，重溫文字。

於半個鐘路程可到達的中環干諾道白立方畫廊（White Cube），韓國藝術家李鎮雨（Lee Jin Woo）則用黑白兩色引領觀眾走入冥想，他在桑樹皮製成的韓國傳統手工紙上，創作簡約而樸拙風格的單色畫（Dansaekhwa）。

買一本書、看一套戲、觀一幅畫，書卷之間，夏日別有風景。

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