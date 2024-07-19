【奧斯陸】窺探日本有愛無性婚姻

【明報專訊】這陣子政治氣氛濃厚，每看新聞媒體，都可以感到時代的壓迫。美國大選鬧劇、法國大選極右的威脅、加沙戰火不斷、烏克蘭兒童病院被轟炸等等等等。荒誕的現實，與正在追看的《黑袍糾察隊》（The Boys）的世界相差不太遠。The Boys第四季水平下降，但至少無損其娛樂性，仍然是在亂世中的頂級娛樂。

每每因The Boys而訂閱Amazon Prime後就會出盡力看平台上的出色作品，為求值回月費，做個精明消費者。這幾年開始在歐洲文化找不到衝擊，終於投入東瀛文化的懷抱，接觸更多日劇，所以第一時間在平台上找找有什麼日劇可看。好奇地看到今年推出的新劇《1122 好夫妻》，在毫無期望及認識下觀看，是意外驚喜。

《1122 好夫妻》改編自渡辺ペコ創作的同名漫畫作品，1122是日文模範夫婦的諧音。顧名思義，就是一部有關夫婦關係的電視劇。劇情很簡單的，就是講述一對已結婚7年、別人眼中是模範夫婦的關係。但什麼是模範夫婦？是兩人都靚仔靚女相當合襯？少有拗撬，相處融洽？與男女雙方的家庭都關係良好？相親相愛，開開心心？還是以上皆是？以上皆是，但有愛無性，又是否模範？

劇集探討日本無性婚姻的現象。日本一直面對嚴重的人口老化問題，勞動力愈來愈小。同時，結婚數字每况愈下，90年來首次跌破50萬對；造人能力亦在數十年間持續下降，今年再度錄得有史以來最低數字，只有約75.8萬名孩子在2023年出生，比對上一年下降5.1%。什麼導致生育率低？除了因為現實生活的壓力及艱辛而不想有孩子，很多人都單身及低性慾亦是原因之一。

調查發現，在日本逾六成夫婦沒有或幾乎沒有性關係，有趣的是，調查亦問及他們與配偶的關係，發現有性婚姻與無性婚姻的夫婦，形容關係良好的比例相差不算太遠，這意味着性關係固然重要，但與婚姻感情不一定有直接關係。這正是《1122 好夫妻》探討的問題，沒有性的婚姻，還能持續嗎？

男女主角30多歲，男方打一般寫字樓工，女方則是自僱在家工作的網頁設計員。兩人看似恩愛，但已停止性關係兩年。不再有性關係，全因女方當時剛開始自由身工作，工作太忙、壓力太大，所以性慾有「如平淡的湖水」的低落。

她拒絕與老公上牀，然後在沒有過多想法後便跟老公表達：愛不用有性，她視他為家人，如果他想做愛，可以到妓院，或自己找愛人。結果老公在學插花時真的遇上喜歡的人，與她墮入愛河，成為愛人。這一切都是得老婆知情及允許，當時的她以為老公的「合法」婚外情正好幫助維持他們的婚姻，十分滿意。

這種開放關係說就易，但事實就是十分難維持。她漸漸感到自己被冷落，亦開始妒忌，看不過老公日日心花怒放。同時她亦再有性慾，那究竟怎麼辦？

《1122 好夫妻》是導演今泉力哉作品，他對這段關係的處理十分細膩。男女主角都內向，劇集落墨在二人深邃的內心世界，闡述複雜、細微的情緒思路，是不一樣的日劇。

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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