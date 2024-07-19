「珠寶文人」翁狄森 指間演繹中華美學

《御寶劍項飾》--創作年份：2013年，材料：玉、黃色藍寶石、鑽石、鍍銠、白金、黃金，價錢：未有透露，特色：翁狄森自言愛看金庸小說，遂以寶劍為頸飾主題。寶劍上的紋飾十分細緻，花了工匠不少心力。（受訪者提供）

《無人地帶（六）之君子不「棄」》系列：《大觀園洗髮水》--創作年份：2024年，材料：黃金、銀、鑽石、粉紅藍寶石、黃色藍寶石、沙弗萊石、淺藍寶、低溫琺瑯，價錢：未有透露，特色：洗髮水是無論男女每天都會使用的日用品，瓶子設計充滿親和力和貼地感。其表面加上精巧的藝術裝飾，黃色的地色令人聯想到西方傳入中國的琺瑯彩。（受訪者提供）

《無人地帶（六）之君子不「棄」》系列：《蝶戀花護手霜》--創作年份：2024年，材料：黃金、銀、鑽石、粉紅藍寶石、低溫琺瑯、珍珠，價錢：未有透露，特色：護手霜是現代產品，但此飾物的設計卻充滿中國書畫概念。停留在它上方的蝴蝶手工一絕。（受訪者提供）

【明報專訊】戒指一定是圓環？吊墜一定要簡潔、不可三尖八角？在香港出生，曾在法國、加拿大和美國攻讀藝術和工商管理、概念攝影和珠寶設計的「珠寶文人」翁狄森，展示他將中華文化注入飾物的重新想像。他設計的珠寶作品精緻非常，就像把碩大的雕塑製好後，再用多啦A夢的縮小電筒縮細成首飾，考驗工匠的眼力和手工。

2011年，時任美國總統奧巴馬在美國駐英國大使官邸設宴，款待英女王伊利沙伯二世和菲臘親王時，總統夫人米歇爾左手食指上一枚獨特的「淵」翡翠鑽石如意窗花方形戒指，吸引全球媒體的目光，此枚戒指的設計師正是翁狄森。

在重慶大廈吸收多元養分

「我小時候，家人在重慶大廈經營鐘表代理生意，我卻是零興趣，可能是反叛吧。」翁狄森說家人做什麼自己便不想做什麼，然而他卻繼承了唯美的眼光和興趣。「家人做靚嘢行業，國際名人也曾光顧店子。」翁狄森對美麗的東西也有追求，自小學畫，深受藝術薰陶，對中國歷史文化與藝術充滿感情，年輕時夢想成為電影人或當代藝術家；長大後又研讀概念攝影，為珠寶設計事業練成深厚內功。母親曾從事珠寶生意，也為翁狄森打開珠寶業的視界。他在1995年開始為客人設計高級訂製珠寶，他覺得碩大的鑽石與寶石霸佔珠寶首飾有限的設計空間，很難成為文化載體，便想用另類方式來設計珠寶。

「重慶大廈是世界縮影，遇見來自各地的人，承載不同文化。它讓我從城市醜陋之中看見美的東西。」他在夾雜中西文化的尖沙嘴成長，也承傳兼具中國和西方文化的特質，影響他的創作。他自言「老套」，對中國傳統道家文化感興趣；也愛看《中華英雄》漫畫和金庸小說。他不喜歡說自己是設計師或藝術家，更喜歡文人這個身分，認為每個行業都需要文人參與，「商業設計師的腦中總有客戶，我的創作就沒有。我是用中國文人角度看世界，去講中國的故事」。

即棄膠瓶靈感吊飾 反思消費主義

2000年，翁狄森創立當代中國首飾品牌life of circle「天地之心」，以傳承中國生活哲學和民間裝飾藝術，他運用新途徑，融入自己對東方的看法。2005年，life of circle獲美國《福布斯》雜誌評選為全球25間頂尖商舖之一；兩年後，他再創立珠寶品牌「淵」（YEWN），同樣具有濃厚文人氣質，為不同消費力的客人提供形神俱備的當代中華珠寶首飾，將珠寶「儒雅化」。「中國人擅長做細小東西，好精緻。」他創作的小巧精緻戒指，正好突顯這種文化精神。

早前的香港藝術月，翁狄森展示了一批當代珠寶藝術創作。其《無人地帶》系列展示東西文明的碰撞，還有文明與自然之間的微妙關係。其中《無人地帶（六）之君子不「棄」》系列的靈感，來自他從小思考的一個問題：「這些被我用完即棄的洗髮水塑膠瓶，究竟會送到地球哪裏？」這引發他對「器」的思考。他深受《道德經》的啟發，把「人法地，地法天，天法道，道法自然」對應現代消費主義，思考商品過度供求和資源過度消耗的問題。作品《大觀園洗髮水》以黃金代替塑料，琺瑯和寶石代替工業顏料，將洗髮露的瓶身變成玲瓏精小的藝術品。「我從小到大都用這款洗髮露」，正是他的一種情意結。洗髮露藝術品的瓶身仙氣裊裊，近看亭台小橋，遠望花草山巒，把天人合一自然觀念與美學濃縮。同系列的《蝶戀花護手霜》則取詩詞中「蝶戀花」的浪漫意境，瓶身背後加插了標誌消費主義的條碼，妙趣橫生。

翁狄森以黃金、琺瑯、寶石等材料，取代東西方傳統美術媒介；用木雕、景泰藍等中國傳統工藝和技法，取代油畫和雕塑。他以往的《庭院樂》系列充滿歡樂和玩味，既連繫當今亦承載過往。系列中的代表作品，是詮釋「天圓地方」概念的方形戒指。他解釋「天圓」指天時，如六十甲子周而復始；地方則源於描述東南西北方位的四方觀念。「天圓地方」體現了古人的時空觀，描述宇宙之自然規律，意味人類順從自然。

「木」是陰陽五行之一，常出現於翁狄森的作品中。《莊周夢蝶》系列選取包括巴西孿葉蘇木、美國白蠟木、印尼柚木等珠寶藝術中不常見的材料，搭配沙弗萊石、紅寶石、粉紅藍寶石、黃色藍寶石和鑽石等，演繹各色蝴蝶斑斕飛翔。他指這是對「美而脆弱」的思考，也是對自然的敬畏。系列並沒特別考慮商業價值或寶石本身的價值，而是力求以天然材質，還原蝴蝶在大自然中最原始的美麗。

白蘭木戒指 呼應港人集體回憶

他最近創作的《文人話》珠寶系列，則散發香港味道，例如《白蘭樹下方戒》便使用白蘭木——港人的記憶為主題，「印象中的香港街頭，總能看見賣白蘭花的老婆婆」。方戒選材自香港「樹木研究及教育基金」（TREF）回收的白蘭木材料，以白蘭樹的味道喚醒大家對香港的記憶。

「珠寶是我的藝術表達媒介，以多樣化的珠寶語言探索中國傳統文化下細緻和淵博的精髓，並將它當代化。我的目標是創作能和年輕人產生共鳴的可穿戴珠寶藝術，邀請他們欣賞作品中的樂趣和玩味。」

YEWN

查詢：www.yewn.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]