上環老店調配你的專屬香氣

【明報專訊】走出展覽，滿腦子仍是古香古色的香爐、香囊，以及那陣陣撲鼻而來的香氣？不妨繼續在香港本地尋香吧。「現在我們來到摩利臣街和蘇杭街的交界，轉右入蘇杭街……右邊130號，看到兆成行公司的招牌，在這停下來，這間舖頭看起來平平無奇，但他們賣的香薰油是全香港最好。」這段來自演員舒淇的聲音導行，收錄在Louis Vuitton 2008年發行的《聲音漫行之旅》專輯中。這段話也令這間位於上環的老字號香薰精油店在近年於小紅書上爆紅。

兆成行已有60多年歷史，樸素的瓶瓶罐罐，配上簡單裝潢，充滿年代感。店內售賣各種香薰精油產品，例如香薰油、護膚按摩油、基礎油、化妝品原料等，從法國、澳洲、日本等地進口。兆成行特別還原了不同港澳酒店和商場的獨有香氣，如Dior、香港四季酒店、香格里拉酒店、文華東方酒店、K11 MUSEA等，不少人專程來物色心水香味。舒淇在介紹中提及自己的喜愛味道，為芒果與麝香的混合香氣，現已被老闆調為成品，也頗受歡迎。店內香味五花八門，只要挑選到喜愛的味道，就可直接在櫃枱付款，也可向老闆提出想要的風格，由他們幫忙搭配。香薰油基本50毫升一瓶（$80起），可直接滴在擴香石、香薰機、乾花等，毋須乙醇稀釋。如要製成香水或香薰，可自行按1:20比例加入75%乙醇稀釋。

兆成行

時間：周一至六上午9:30至下午5:30（周日、勞工假期休息）

地址：上環蘇杭街130A地舖

查詢：2544 5964

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