玩轉港九投入奧運熱 跟健兒打卡 傳聖火

為紀念聖火首次在香港傳遞而得名的世運花園，現以飛機為主題，但在其中一支燈柱上有奧運五環的顏色，看來能尋到奧運元素！（陳真紀攝）

奧運站每邊月台牆上各有13幅壁畫，不妨裝作與壁畫中的運動員互動，也能拍出有趣的照片。（馮凱鍵攝）

與飛魚暢泳--大角嘴海輝道公園觀景台下的空間是絕佳打卡點，天花上印有激烈的游泳比賽場景，與泳手一同暢游，似乎也是有趣的打卡角度呢！（馮凱鍵攝）

【明報專訊】巴黎奧運在香港時間本周六凌晨開幕，全球都急不及待地想要感受奧運狂熱。香港也氣氛熾熱，各大商場換上運動主題裝置，設計不同打卡位。但你又是否知道，香港早已有不少與奧運相關的景點？從展現運動員英姿的港鐵站壁畫，到融合奧運打卡元素的新公園，從歷史悠久的道路到充滿現代感的發光五環，處處可見屬於香港的奧運情懷與記憶。

我們就由「下一站奧運，the next station is Olympic」開始，以新視角漫遊這座城市，尋找那些鮮為人知的五環標記吧。

大角嘴奧運站紀念零的突破 公園潛入「水底」觀賽

說到有奧運元素的香港地方，很自然便會想起「下一站奧運，the next station is Olympic」。港鐵奧運站原址是大角嘴碼頭，跟奧運有什麼關係？為何不叫大角嘴站？那就要回到1996年，奧運站將近建成之際，也是香港實現奧運金牌「零的突破」的重要時刻。

奧運站是港鐵東涌線首批建成的車站。在1996年，「風之后」李麗珊在美國亞特蘭大奧運會上，為香港摘下第一面奧運金牌；緊接舉辦的殘疾人奧運會上，輪椅劍擊選手張偉良及田徑4×100選手蘇樺偉、張耀祥、陳成忠及趙國鵬也奪得合共5面金牌，為香港的奧運獎牌歷史寫下重要一頁。為了表揚香港運動員，當年的港鐵與港協暨奧委會達成協議，將車站命名為奧運站，發揚奧運精神。

只要走到月台，就能看見牆上描繪了不同奧運項目的精彩瞬間，包括滑浪風帆、單車、羽毛球、跨欄等壁畫，體現站名的由來，亦展現運動健兒拼搏的英姿。每一幅畫面都富有動感，令人彷彿置身賽場之中，感受運動員的激情。除了簡簡單單與「奧運」站名打卡，不妨也在壁畫前擺出各種運動姿態，與壁畫融為一體，拍攝出有趣的照片。

玩奧運對對碰 跳高挑戰3.05米籃球圈

除了奧運站月台壁畫，車站附近還有一個融合奧運元素的全新公園——海輝道公園。從奧運站A出口出發，經奧海城一期地面，沿櫻桃街向海輝道方向前行約8分鐘便可抵達。這裏是由大角嘴海輝道花園及海輝道休憩用地合併而成，於今年4月初正式開放，提供一系列康體設施，包括多元共融兒童遊樂場、緩跑徑、觀景平台等。踏入公園，首先映入眼簾的是地面上的聖火傳遞圖案，呈現一名身穿希臘服飾的女性手持聖火的形象，生動地重現了聖火傳遞場景。奧林匹克聖火是奧運會的標誌，每屆主辦城市都會精心設計火炬造型，並於不同地方舉辦傳遞聖火活動。雖然真正的聖火傳遞正於法國如火如荼上演中，但身處這個公園，大家也可站在圖案上，彷彿成為當中一員，感受傳遞聖火的激動心情。地面上亦貼心地標示出最佳拍攝位置，讓你輕鬆拍出合心意照片。

繼續往前走，於兒童遊樂場旁邊發現一個有趣的「奧運對對碰」遊樂設施。欄杆上串起了代表不同奧運項目的標誌，如游泳、馬術、劍擊、籃球等，可以在當中尋找配對，與友人一決高下。說起奧運項目，當中接近三分之一都是球類運動，你又知不知道哪個項目擁有最高的球網？這裏有一面牆，標示奧運球類比賽的球網高度，例如是3.05米的籃球圈，或是1.07米的網球網等。一於奮力向上跳，挑戰自己的最高點！

天氣炎熱，玩得久也需找個地方歇一下。觀景台下有乘涼空間，抬頭便會發現天花板上竟展示了泳手比賽場景。仰望天花，彷彿身處泳池底下，看到了上方的健兒正在暢游，營造另類欣賞比賽視角，無疑是搶眼的打卡點。●

九龍城尋「聖火」痕迹

你知道香港首個以奧運會命名的地方在哪裏嗎？那就是位處九龍城迴旋處中心的世運花園，鄰近宋皇臺站僅約5分鐘步程，而附近一條連接馬頭涌及啟德的道路則稱為世運道。回顧1960年代的報道，1964年的聖火在運往主辦城市東京途中，路經香港傳遞，由啟德機場出發，途經尖沙嘴、中環，再原路折返九龍城迴旋處的一個公園結束，最後於啟德機場飛往日本，是香港首次迎來奧運聖火。為紀念此事，港府便將該公園命名為世運花園，並將附近街道命名為世運道，留下奧運印記。值得注意的是，由於當時香港人慣稱奧運為世界運動會，因而得名「世運」而非「奧運」。

根據康文署的資料，公園內原本有一個五環及火炬圖案的花壇，後來公園重建被拆除，現以飛機為主題，以紀念啟德機場。別以為世運花園已「名存實亡」，記者細心尋找，發現其中一個橋躉上仍存留「星星之火」。一團黃色火焰繪畫在牆壁上，與之配合的是一支塗上奧運五環顏色的燈柱，看來也有一點奧運元素。

在九龍另一處，還有一個能感受奧運氣息的地方，那就是紅磡香港體育館。在這座矚目的建築物外，放置一個巨大的奧運五環裝置。在夜幕降臨時，這個裝置就會發出奧運五環的顏色光芒，默默在體育館前發光發亮。或許不少人都曾坐在附近休息，卻不知道它的含意。●

銅鑼灣踏上繽紛「奧運橋」

雅典、巴黎、聖路易斯、倫敦、柏林、北京……提起這些城市，大家會聯想起什麼？答案就是都曾經舉辦過奧運。當大家行經銅鑼灣時，可能在禮頓道見過一座色彩繽紛的行人天橋——奧運橋。它在2002年經過美化工程，搖身一變成為「奧運橋」，直至今日也吸引不少人前來打卡。

整座橋充滿奧運元素，橋身有奧運五環標誌及比賽項目標誌，5條樓梯的梯級則髹上代表奧運五環的藍、黃、黑、綠及紅色。每層梯級還印有每屆主辦城市及舉辦年份，每踏上一層，猶如在回顧這些曾經舉辦過奧運的城市。其中，還有一些標示「取消」的梯級，分別是1916、1940及1944年，當年正值世界大戰，而同年的奧運會亦未有舉行。遺憾的是，由於梯級位置已經用盡，自2016年里約熱內盧奧運後便沒有加入更多資料。●

香港公園隱藏奧運精神

緊接由銅鑼灣出發，乘坐23號城巴，大約20分鐘車程，便來到香港公園。不說不知，原來這裏也有一個隱藏奧運精神的地標，由香港公園大門直走約1分鐘，當見到一個紅色雕塑時，就會留意到空曠的奧林匹克廣場。這個廣場是為了配合香港主辦2009年東亞運動會，將香港公園的花園廣場改建而成，柱廊頂及入口兩側可見奧林匹克五環標誌。現時這裏專用作舉行體育推廣活動及其他文娛活動，大約有880個座位。●

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奧運打卡好去處

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文：陳真紀

模特兒︰Ceci

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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