Friday Planner：藝遊工廈

【明報專訊】從新界南部，到港島東區，不時見到工廈林立。高樓層層疊疊，窗戶密密麻麻，行入工廈，猶如走入另一片天地——人在鋼筋水泥的森林中，原來如此渺小。置身工廈中，不禁凝視自身，觀望外界，思索工業時代下，人與外物間千絲萬縷的聯繫。

在鰂魚涌榮華工業大廈的Para Site藝術空間，笹本晃個展「測深線」正在呈現。「測深線」，即一端懸有重錘、用來測量水體深度的繩索。展覽由測深線的含義出發，探討人與周遭環境之間的界限與聯繫，關注這些聯繫如何定義我們與世界的親疏遠近。展覽亦展出藝術家的流動影像近作《點反演（錄像）》。錄像中，改造後的廚房水槽噴出氣流，形形色色的物件在氣流中游動。藝術家置身飛舞旋轉的物件之間，試圖在混亂中摸索秩序。在雕塑、裝置、行為與敘事之間，笹本晃以實驗手法，勾勒出人、物件與辭藻間的關係網絡。

海的對面，葵涌美安工業大廈的漢雅軒中，正在展出「新世紀全體新論」。14位藝術家用各自的方式探討不同生命體對身體的「感染」、「交融」和「改造」，思考被人類判別為「他者」的物種和人類之間的關係，試圖向觀眾展示一種全新的身體美學：在生物科技、仿生機械和人工智能發展之下，身體已不再是純粹肉體的存在，而是一種永遠處於「生成」狀態的、被改變的、被重塑的複雜實體。

今個禮拜，不如行入工廈，在擁擠的城市中探尋藝術空間。

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