從拍賣行實習生到亞洲區主席 仇國仕中環打造親民「珍奇櫃」

開幕展其中一件最矚目展品,應該是英國藝術家Banksy的Love is in the Bin(圖)。在2018年倫敦蘇富比秋拍上,Banksy在其作品Girl With Balloon(2006)以104萬英鎊(約1050萬港元)落槌一刻啟動碎紙機毁了半幅畫作,變成全新作品Love is in the Bin,後來在2021年秋拍以1850萬英鎊(約1.87億港元)成交。(拍賣行提供)