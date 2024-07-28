同場加映：造一個夢，讓人們漫遊其中 訪巴黎奧運海報設計師加東尼

【明報專訊】塞納河畔，奧運會正如火如荼進行。主辦國法國一向以浪漫著稱，在奧運會中，似乎也時刻展示着「浪漫的本性」：淺紫色跑道首次登場，田徑選手彷彿奔跑於薰衣草田；霹靂舞成為比賽項目，次文化青年亦能大展身手；三項鐵人選址塞納河，斥資14億歐元的清理計劃初見成效……這些場景被加東尼（Ugo Gattoni）一一畫入奧運海報中。奧運之下，他希望用海報為觀眾「造一個可以在其中漫遊的夢，讓人們暫時忘卻現實生活」。

繪製神話

奧運海報的歷史，最早可以追溯到1896年首屆雅典奧運會。海報中，希臘神話中的女神雅典娜手持代表最高榮譽的橄欖枝和月桂枝。4年後的1900年，第二屆奧運會在巴黎舉行，羅馬尼亞畫家Jean de Paléologue繪製的女劍擊運動員手持劍圖，成為奧運會海報。

時隔124年，奧運又在巴黎舉行，海報由在巴黎土生土長的藝術家加東尼操刀。常年為Hermès等奢侈品牌繪製插畫的他，以華麗的超現實風格聞名。神話（mythologies）是加東尼作品中的常見元素，在繪製奧運海報時也不例外。加東尼電郵回覆本報時說：「海報背後有着許多令我着迷的主題，比如神話，我的構想是講述Paris2024的神話。」

加東尼為Paris2024繪製的神話，是一座「體育烏托邦」。在這裏，法蘭西運動場漂浮在艾菲爾鐵塔之上；投球手站在巴黎大皇宮之頂；滑板賽場坐落在凡爾賽花園。加東尼表示，繪製海報的靈感，來源於自己生長的巴黎，都市景觀、自然環境、日常用品……他將日常生活元素注入超現實的畫風中，「讓奇幻的世界帶來真實的感覺」；現實之外，「我的靈感也來自更抽象的概念，例如想像與夢想」。加東尼說：「這麼多的元素，看似微不足道，但卻構成了一個連貫而引人入勝的整體。」

視覺旅程

124年前，在巴黎，女性的身影第一次出現在奧運會的賽場上；124年後，還是在巴黎，奧運會史上首次男女運動員人數相等。體育運動，在歷史上常被視作男性的場域，正逐漸意識到性別平權，並加以實踐。加東尼表示，在創作時，平權是他特別强調的元素。因此，海報中數不清的小人，男女數量竟完全一致。

如此細節，如何繪成？加東尼表示，從接到奧委會的邀約，到海報最終公布，他共繪製了8至9個版本的草圖，不斷確定其中細節。在鎖定全部內容後，他重新繪製所有線條和輪廓，並不斷加入更精細的內容。他說：「我再創作時用了許多時間思考觀眾的視線將如何在海報中穿梭，目的是創造一個既迷人又有敘事性的視覺旅程。」最終，加東尼決定以跳台為視線起點，邀請觀眾與運動員一起，「一躍而下，進入一個細膩豐富、充滿故事的宇宙」。

畫裏畫外

盛事之下，世人目光大都被奧運吸引，進入歌舞昇平、充滿歡笑的宇宙。但在另一邊廂，作為難民重要輸入國的法國，自2023年起，多次將流浪者從首都巴黎轉移至其他城市的臨時安置地區，其中大部分為移民及難民。這一行為被許多人權關注者視作法國當局為迎接奧運而做的「社會清洗（Social Cleansing）」。

儘管法國體育部部長Amélie Oudéa-Castéra曾公開表示，這些轉移行動是定期的，「與奧運會無關，更不存在社會清洗」，但仍有人權組織發起抗議，認為這些舉措導致「Olympic In, Homeless Out」，並發起對奧運的杯葛。而政府號稱斥資14億歐元清理塞納河，以舉辦賽事，亦引起許多人民不滿。資料顯示，2020年，法國人民對巴黎奧運會的支持率尚有84%，至2023年，已經下降至72%。

美國作家海明威曾在回憶巴黎時說，「巴黎是一席流動的饗宴」。觀看奧運，縱情享受競技體育的饗宴，固然令人心動；但在漫遊烏托邦之夢的同時，亦不要將現實徹底忘卻。畢竟，饗宴會流動，畫裏畫外，都是巴黎。

文˙王梓萌

編輯•谷理揚

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