提早規劃 選高質院舍 度身設計安老好日子

【明報專訊】白髮是上天的恩賜，年齡帶來的智慧與經驗，是我們年輕時無法能及。然而，隨年月漸長，身體功能逐漸衰退，年逾80需要額外的生活照顧和支援，確是無可避免。做好老後規劃，懂得選擇有質素的院舍居住，確保在無法自我照顧時，都能享受好好安老的日子，是一個明智的人生安排。

回顧我對院舍的印象，是來自10多年前探訪過的朋友何伯。他患有腸癌，要處理長期造口，因經濟及身體問題入住安老院舍。那時院舍環境確實如電影《白日之下》般不堪，每次探訪，總覺得何伯鬱鬱寡歡。同院院友很多都被牢牢固定在椅子上，看着小小的電視機播放的節目，無法自由活動；或是無感地吃着那些四季如一的餐膳；有些則躺在牀上，望着天花板呆呆地又過一天。那時候，我對安老院舍十分反感，因為這些場面就如坊間所描述，住在老人院不但失去活動能力和自由，更失去選擇權和尊嚴。

那時以為，院舍生活是對自己失去能力的一種無奈承認。在院舍接受長期照顧服務，必然是最後、迫於無奈的選擇。然而，近10年見到不同人生的種種晚年生活，讓我反思留在社區生活和入住院舍之間的差異。

患認知障礙 住社區卻無社區生活

我的學姐May，患初期認知障礙症，常常忘東忘西，以往時常寫作閱讀，現在雅興退減不少。有一次她回家時迷路，家人找了數小時才找到她，在擔憂焦躁不安下，家人大聲責怪May。最近因小便失禁，May與家人間的關係變得更緊張。May十分內疚，考慮到家人擔心她的安全，而子女日常忙於工作、照顧小孩等，無暇陪伴外出，她就呆坐家中甚少出門，與朋友斷絕了社交。May雖然住在社區，卻沒有社區生活的互動和活動。

另外，報刊常有報道獨居長者，因不願打擾別人或鄰居，常獨來獨往，平日少有與人交談，有些偶爾有社工、義工登門造訪；更有可能隔2、3天沒有出門，原來已倒臥屋內、失救而死等新聞。

年紀漸長，面對同齡朋友相繼離世，身體機能退化，長期疾病增多，醫療費用造成經濟困難等問題，引致情緒低落。這些事情都讓大家意識到，當我們漸漸失去自我照顧能力時，如何應對生活上的挑戰，是一個非常需要預先規劃和籌算的問題。

定期專業審核 確保院舍符合標準

我開始重新審視安老院舍的存在需要。安排長者入住院舍，目的是提供一個比家居更安全、合適的生活環境；但院舍服務怎樣才能讓長者保持尊嚴和自主呢？應該需要一套客觀標準，甚至是國際標準，去營運合適長者生活的環境、設施、人手安排，並要有定期專業評估和審核，以確保院舍服務恆常符合標準。以客觀標準作管理出發的院舍，代表良好管理，才能提供一個合適安老的環境。

■個案：雙認證院舍體驗

今年初，我朋友吳太的爸爸因為中風，社工建議入住安老院舍。吳太問我意見，我建議選擇一間已通過香港老年學會「香港安老院舍評審」的安老院。吳太最後選擇了一間擁有國際及香港雙重院舍Q嘜評審標準的安老院，打破了她對院舍生活的負面印象。吳太發現，長者在院舍被固定在椅子上或使用約束物品這回事，其實並非必然。職員需按工作守則，盡量避免使用約束物，若真要使用，會向家屬解釋原因、用什麼約束物、何時用、用多久，並需要家屬簽署同意書。使用約束物期間，職員必須每2小時檢查及評估。吳太爸爸雖然在日間有少許意識混亂，但院舍在加強監護下，並沒有約束伯伯。他在協助下可以用助行架行走，每日的食物並非四季如一，院舍不但有選餐，還定期邀請長者與家屬提供意見，從而改善膳食。當院友突然不適或需要援助，一按呼喚鈴便有職員跟進。

院友家屬有say 維持生活尊嚴

院友還可以參與院舍管理，通過意見調查來給予意見。職員會定期評估院友健康及規劃照顧需要，老伯中風後，有物理治療師繼續跟進，並有復康運動計劃。院舍有不同的慶祝活動，如端午節、中秋節、聖誕節和每月院友生日會等。院舍會為有失禁問題的長者訓練如廁，盡力維持長者尊嚴及提升活動能力。在院舍協助下，長者亦不用擔心忘記或錯誤服藥。這些種種，是實在的「照顧」，長者和家屬通過參與「個人照顧計劃」會議，體會到院舍對於他們的重視。

吳太說，有一次遇上老年學會「安老院舍評審」的評審員到訪，院舍安排吳太代表家屬反映意見及面談。吳太打趣說，評審那段時間，院舍職員比平日更積極整理文件，注重院舍環境，執整護理流程等；所以，院舍有沒有定期參與「質素認證」，就在那些自我監管和建立系統上顯現出差別。吳太回想與老年學會評審面談時，確保院友及家屬的聲音被考評者聽見，感到自己參與了院舍質素的建設。

從吳太爸爸的經驗看到，選擇入住院舍，不一定意味着放棄尊嚴和自主權。當我們面對未來可能需要他人照顧的時候，明智選擇入住有質素認證及口碑良好的院舍，讓老後的我們得到專業和安心的照顧，亦是讓人舒心的安老方向。

香港安老院舍評審計劃詳情：www.hkag.org/about_RACAS

文：趙廸華（香港老年學會副總監）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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