養生帖：長期歎冷氣 小心胃腸感冒

【明報專訊】入夏以來，高溫持續不減，暑熱潮濕難耐，市民大多喜歡長時間待在冷氣十足的房中納涼避暑。過長時間處於這樣的環境，常常會感到疲倦乏力、精神不振、身體沉重、四肢無力、頭痛頭暈、眩暈、惡心、嘔吐、胃脘不適、腹脹、腹滿、腹痛、腹瀉、濕疹瘙癢、煩躁易怒等諸多不適，且伴有打噴嚏、流鼻水、鼻塞、全身痠痛、喉嚨痛、咳嗽、畏寒、發燒等外感症狀，這便是由於暑濕內傷，並因空調所致外感風寒引起的胃腸感冒。

緩解胃腸感冒，可以選用藿香正氣散、葛根黃連黃芩湯、半夏瀉心湯等中藥複方治療。藿香正氣散含有藿香、大腹皮、白芷、半夏、紫蘇、茯苓、桔梗、厚朴、白朮、陳皮、生薑、甘草、大棗等，可用於解表化濕、理氣和中；葛根黃連黃芩湯含有葛根、黃連、黃芩、甘草等，擅長表裏兩解、清熱止利；半夏瀉心湯含有半夏、黃芩、黃連、炙甘草、乾薑、人參、大棗等，能夠和胃降逆、消痞除滿。

按穴增腸胃機能

除使用中藥複方治療外，患者也可通過穴位按壓，自我緩解症狀，相關穴位如足三里、中脘、合谷、曲池（見圖）等，均有助於提升腸胃機能、改善外感症狀。最後，需要重視的是除接受治療外，患者應多補充水分，常常洗手及戴口罩，讓腸胃適時休息。文：寧志鵬（香港大學專業進修學院助理課程主任）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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