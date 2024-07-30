體育節目製作老將李漢源 第10次做奧運仍很「餓」

最難忘一屆--1996年亞特蘭大奧運是他最難忘的一屆奧運，不止因百年奧林匹克公園爆炸案受困於廣播中心3日，那屆亦獨家轉播李麗珊奪金頒獎禮一刻。圖為當年廣播中心的工作環境。（受訪者提供）

奧運證件--每屆參與奧運的工作人員都獲發證件，李漢源將每一屆參與的工作證儲起，圖中有1996年亞特蘭大奧運（中）、2008年北京奧運（左上）、2012年倫敦奧運（右上）、2016年里約奧運（左下）和2020年東京奧運（右下）。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】奧運賽程第一日，先從巴黎大皇宮（Grand Palais）傳來好消息，不少觀眾在香港時間星期日凌晨透過直播，直擊女子重劍「世一」選手江旻憓為香港刺下本屆奧運第一金。今時今日看奧運或其他體壇盛事直播，就如呼吸般理所當然，但你可能沒想到幾十年前做直播是「如臨大敵」，製作人員第一時間將場內畫面資訊傳到你家電視，當中涉及的是何等複雜的部署。

如果有一門「奧運轉播學」，資深體育節目製作人李漢源一定是最適合的導師。體育節目助導出身的他，由1988年漢城奧運開始，每屆奧運節目他都到當地參與，近年退休後，他仍以顧問身分協助政府洽談奧運轉播權。今屆巴黎奧運，是他第10次參與奧運轉播，但仍stay hungry，對奧運的一切感到渴求，感到新鮮。

江旻憓為香港摘下本屆奧運第一金後，有本地電視台立即搶先一步「扑咪」做第一手訪問，記者問現時身處巴黎的李漢源，為何該台可獨佔鰲頭搶先同行一步呢？前後參與過10次奧運製作轉播的李漢源回覆記者指，這可能早在轉播權未落實前，電視台已預測江旻憓有機會奪牌，預早向大會付費訂下採訪區較前位置，當獎牌得主來到採訪區，就可把握機會優先「扑咪」。

入行貪可免費看球賽

李漢源加入體育節目製作已逾40年，「當初入行，就是因為看球賽不用錢」，他笑着說。中學時代，熱愛足球的他每逢下午3時半放學後，就跑到界限街的大坑東球場，「那個年代職業球員都在那裏練習，譬如精工、南華等；當時沒那麼多錢可入場看比賽，就去球場看球員練波」。做體育節目可看免費球賽，對他而言，無疑是一份「筍工」，但入行後，得着遠多於睇免費波的快樂。

1981年他經無綫電視舉辦的「編導人員訓練班」入行，從助理編導一直做至體育科節目監製及製作主任。除了曾任《體育世界》節目監製多年，當年大大小小的體育賽事、世界級體壇活動，他都有份製作轉播，包括世界盃、奧運等。運動員參與4至5屆奧運已屬元老級，而他自1988年漢城奧運開始，之後的每一屆都不曾缺席，每一屆都會到主辦城市統籌大大小小的拍攝事務。

統籌拍攝 「補漏」大會鏡頭

四年一度的奧運，是全球最大體育盛事，各地電視台、製作人在舉辦前都嚴陣以待，即使是經驗豐富的李漢源，亦不敢怠慢。「我們通常多於兩年前（主辦年份），就開始籌備奧運；2008年北京奧運更是從4年前就開始。」每屆奧運舉行前約兩年，他會到主辦城市出席國際廣播會議（World Broadcaster Meeting），除了解大會怎樣製作該屆奧運，還要告知所需的製作要求。轉播奧運，不是單單將大會信號傳回香港就足夠，李漢源指，他們的工作是「補漏」大會鏡頭沒有捕捉到的本地運動員身影。

例如拍攝開幕禮時港隊進場畫面，大會一般只提供約30秒片段，負責轉播的電視台會事先向大會申請架設自己的攝影機，拍攝更多本地運動員的身影。至於比賽過程，雖然有大會攝影，卻不一定聚焦在本港運動員身上。「例如1992年巴塞隆拿奧運，乒乓球場館有4張乒乓球桌，但大會鏡頭只對準其中一張，香港運動員那張球桌剛好沒有攝影機拍攝，我們就要自己架設攝影機。」近年奧運，雖然攝影機都會架設在每張球桌附近，惟直播只會播放其中一場賽事，而電視台拍攝後，亦需自行安排將信號傳回香港，觀眾才可看到賽事。

花百萬元 搶先直播李麗珊領金牌一幕

奧運賽果千變萬化，播放哪些賽事與頒獎禮，怎樣調動拍攝資源，均考驗製作人的準備與遠見。1996年亞特蘭大奧運，滑浪風帆選手李麗珊為香港摘下歷史第一金，她登上頒獎台最高台階的瞬間，由無綫電視獨家直播。李漢源表示，整個製作組在兩年前已為這一幕準備，「當年我們租了一輛車、租了衛星，花了約100萬港幣，但很值得」！他當然沒有預知未來的水晶球，但出於對運動員的了解、對大會轉播安排的熟悉，成功跑贏同行。「其實本身不是TVB獨家的。」他憶述大會在奧運前的廣播會議已表明不會直播該頒獎禮，但他預料李麗珊有機會獲獎，兩年前已租用流動衛星發射車，將大會信號同步轉播香港，為香港觀眾第一時間帶來頒獎禮直播；其他電視台因沒留意大會轉播安排，只可等待事後片段。

亞特蘭大奧運搶先一步轉播歷史一刻，無疑是他多屆奧運中最難忘的經歷之一。這一年的難忘事，還因為當年百年奧林匹克公園發生爆炸，「我們被困在廣播中心整整3日，大家都睡在控制台下、地板上，無法外出」。不過論驚險程度，「亞特蘭大都不算，巴西才最驚險」！2016年巴西里約奧運，他們在馬路上目擊車輛停車期間被持槍匪徒搶劫。眼見還有幾架車就輪到自己，他們卻沒有退路，正當討論應放棄哪些財物以保住性命時，劫匪搶劫完前面數架車後就離開，真正一額汗。

「職業病」發作 入場不是看波

運動員視奧運為人生目標，對體育傳媒來說亦是難得機會，可見識到各地媒體如何使盡渾身解數呈現奧運，從應用最新的器材、最先進的轉播技術，到包裝出最紮實、最感人的運動員故事，每每都有新的得着。李漢源當初為了看「免費波」而入行做體育助導，但在行內打滾多年後，在體育世界找到更多樂趣。2018年他雖沒參與世界盃轉播，仍特意飛到俄羅斯看世界盃。當觀眾視線追着綠茵場上的足球跑，隱藏在場邊的攝影機與製作人反而更吸引他的眼球，他笑言是「職業病」發作，「我現在已習慣入場不是看比賽，而是看別人怎樣製作轉播，如攝影機怎樣放、怎樣籌備一場足球賽事」。

遺憾無緣參與奧運官方製作

儘管參與過多屆奧運，在頂尖舞台見識過高水平的節目製作，他心中仍留有遺憾——沒有正式參與過奧運大會的官方製作，「奧運是全世界最大型的體育節目製作，對體育傳媒而言，有機會參與這件事是光榮、是榮譽，我們認為這是『朝聖』」！每屆奧運主辦方會邀請各地電視製作人員組成國際團隊，協助拍攝奧運賽事，大會通常會邀請對該運動項目熟悉的國家或地區參與，相信他們會拍得好，例如今年中國負責體操和羽毛球，美國負責籃球，日本負責柔道等，某程度上是對當地節目製作水平的一種肯定和認同。

他憶述2000年悉尼奧運時，主辦方曾派人來港，視察無綫電視的器材、設備後邀請他們加入大會的奧運製作團隊，拍攝乒乓球賽事。「雖然有收入，但電視台認為這樣佔用採訪車、採訪器材太長時間，因資源調配、人手不足而沒有參與。」他解釋拍攝乒乓球賽事，一張球桌就需用上5部攝影機，一部以廣角拍攝比賽過程，兩部攝影機分別負責兩隊球手的近鏡，剩下兩部用作慢鏡拍攝和捕捉教練、觀眾等其他畫面；乒乓球賽場上同時有4張桌在比賽，即起碼需用上10多部攝影機拍攝，非常考驗電視台的資源調配，「其實也很難說，始終香港不是由政府處理奧運事宜，而是由商營電視台（處理），它們以盈利為先，賺不到錢就不會做」。雖然沒有正式參與過奧運大會的官方製作，但多年來參與奧運轉播，可與國際轉播團隊交流，1980年代又有機會跟外國的資深製作人學習奧運節目製作，獲益匪淺。

李漢源在訪問上多次提到自己很幸運被派到外國學做奧運，開闊眼界；幸運遇上電視業界的輝煌年代，電視台願意投放金錢和資源讓他放手製作；幸運可以將興趣化為終身事業，「雖然我已退休，但仍然很喜歡體育，可以選到自己喜歡做的東西而做到退休，真的很幸運」。訪問結束，他突然想起自己與奧運原來早在童年時已結下淵源，「1964年東京火炬傳送來到香港，我叫爸爸帶我去看，他卻不願意」，現在的他憑住對體育的熱情，早已在奧運路上，走得更遠。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[人物]