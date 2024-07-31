捧在手心的便攜水晶燈 攝影凝住水晶背後故事

拼合色彩水晶：廠房中讓Jeff驚歎的還有以千花技巧製作的紙鎮和花瓶。工匠將燒得火紅的不同色彩水晶拼合，以人手拉成超長的水晶棒，當水晶棒冷卻後，再剪裁成水晶粒並拼砌成各種圖案，經多種熔接和拼合工序後，製成紙鎮、花瓶等不同產品。（黃志東攝）

Jeff嘗試以鏡頭捕捉工房內的動感一面：相片中右方擺動的，是剛放下等待冷卻的水晶杯，跟左邊靜止的水晶杯看起來就像一對舞伴。（Jeff Tung攝）

這是記者最喜歡的作品，Jeff 把鏡頭放在水晶內拍攝廠房外圍的森林和河流，就像透過水晶看世界。（Jeff Tung攝）

「我一看到品牌主席辦公室內牆上的樹林背景牆紙，便決定要放一盞Folia Mini在這裏拍攝。」Jeff以雙重曝光將樹林圖案和水晶燈散射光芒結合成虛實之間的畫面。（Jeff Tung攝）

【明報專訊】提起水晶燈，相信大家腦海即時閃出奢華豪宅內，從天花頂懸垂下來、有多條向外延伸的支架上吊着眾多水晶組件和燈泡的大型浮誇水晶吊燈。

如果告訴你，新一代的水晶燈能夠「隨身攜帶」，你會否覺得有點匪夷所思？法國水晶品牌Saint-Louis今年推出Folia Mini便攜水晶燈，設計小巧精緻，更可捧在手心，隨時移動至不同位置，一反你對水晶燈的固有看法。

果實形狀 迷你水晶燈

這座細小的坐枱式設計Folia Mini便攜燈，最近登陸Saint-Louis的銅鑼灣專門店。品牌在2019年推出Folia便攜燈，甫面世即大受歡迎，於是數年後推出了全新的mini版本。Folia法文的意思是葉，此系列曾推出酒具、餐桌藝術品、裝飾品等，共通點是水晶表面均綴有多塊細小的葉形切割面，向品牌水晶工坊四周的樹林和樹葉致敬，而Folia水晶燈的形狀也令人聯想到果實的模樣。

新品登場之前，品牌邀請香港建築師兼攝影師Jeff Tung到法國Moselle的Saint-Louis-lès-Bitche工坊，探索作品背後的工藝和匠人精神。Jeff 的著名建築項目包括Victoria Dockside和活化尖沙嘴海濱工程（星光大道和梳士巴利花園）。在攝影方面，他在設計和建築攝影的熱情中培養出「畫意攝影」的風格。喜歡捕捉日常環境中的一般景物，透過「刻意移動相機」、「故意模糊」和「機內雙重曝光」等藝術手法，注入獨特視覺張力和效果，模糊攝影與繪畫的界線。

森林河流孕育水晶

Saint-Louis最初誕生於1767 年，法國國王路易十五批准在16世紀Müntzthal玻璃製造商原址上建造玻璃工作坊，並授予Saint-Louis皇家玻璃工坊的名字。後來隨着水晶工藝的進步，工坊名字變更為Saint-Louis皇家水晶工坊。工坊內不乏擁有Meilleurs Ouvriers de France（法國最佳工匠）稱號的頂級玻璃吹製工匠和切割工匠，將吹製、手工切割、雕刻，和24K金或鉑金手工裝飾的知識和技術一代代傳承。

Jeff參觀了品牌的熱工房和冷工房。熱工房負責水晶的吹製和成形，冷工房則主力後期的切割、雕刻和打磨等裝飾工序。「我本身對水晶並沒有任何認識，以為水晶就是按模製作，顏色是後期再添加，但Saint-Louis的每件作品也是由工匠人手製作，不同顏色的水晶也是燒製而成。如作品上有不同顏色的圖案，更是要將這些水晶燒在一起後，再做切割打磨！」他以鏡頭記錄了兩個工房內工匠製作水晶的過程。

工坊以外，Jeff 也透過鏡頭來感受四周環境。「Saint-Louis的工房旁邊是森林和河流，因為水晶製作過程中需要水和當中的礦物，而木材則用來生火燒製水晶。」這也啟發他拍攝不少水晶置身在周邊環境的照片，捕捉其出生地的美麗與寧靜。

黑白相捕捉「看不到的東西」

在3日2夜之內，Jeff 拍了近2000張相片，最後挑選了約60張在品牌專門店展出，舉辦L'esprit de la Phantasia攝影展。「我較常用到的相機是Olympus M43，因為夠輕巧方便……也有專拍黑白相的Leica Q2 Monochrom，其灰度（灰階）做得好好，灰色效果很有層次，但因為是28mm定焦鏡頭，不方便隨時拍攝。」他笑指，這次展覽中有些相片其實是用iPhone影的，「我將電話的相機長期調校在黑白模式，以便隨時街拍」。

「本身品牌想我拍攝彩色相，但我堅持拍黑白，一來是因為自己的偏好，二來是黑白相更能突顯事物的紋理、結構，以及光影關係，向永恆的工藝致敬；而將黑白相放在不同顏色的水晶中間展示，也不會『搶色』。」Jeff表示，其拍攝很受常霖法師（攝影師葉青霖）一句話的影響：攝影就是要捕捉看不到的東西。當大家走在展覽當中，或者在Jeff的攝影作品中，也能領略當中工匠、大自然與水晶之間的無言對話。●

L'esprit de la Phantasia攝影展

日期：即日至9月14日

時間：上午10:00至晚上7:00

地點：銅鑼灣恩平道3號中國太平大廈地下Saint-Louis專門店

查詢：2601 4811

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com