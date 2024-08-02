不止歌影——開幕「析」法國精神

【明報專訊】巴黎奧運上周開幕，開幕式罕有衝出體育館，「花都」化身大舞台。開幕式一共12幕，沿着塞納河推進，河畔兩岸出現不同表演，隱含諸多文化符號。一周以來，開幕式的文化意涵仍獲廣泛討論，同時部分表演使用文化符號亦惹褻瀆宗教爭議（另刊D2）。

若問整場開幕式裏，哪一兩幕最能象徵法國文化，相信大多數人難以取捨。即使香港浸會大學電影學院講師歐嘉麗曾留學法國，現研究法國文學與電影，亦難以挑選，她轉而分享叫她驚艷和震撼的環節。整體而言，她認為整個表演不止呈現景色上的巴黎，目的是彰顯法國的革命精神，如同其國家格言：自由、平等、博愛。

「法國人最重要的不是浪漫，是自由。」她說，第3幕表演正以「自由（Liberté）」為題。上承第2幕的錄像，背景音樂是音樂劇《孤星淚》（Les Misérables）的À la Volonté du Peuple（Do You Hear the People Sing?），最後一鏡令人聯想起19世紀畫作《自由領導人民》（La Liberté guidant le peuple），接續到第3幕的是斷了頭的瑪麗皇后，抱着自身頭顱的畫面。

飾演瑪麗皇后的演員身處巴黎古監獄（La Conciergerie），它原是宮殿，14世紀末轉型為監獄。1793年法國大革命期間，巴黎古監獄變成革命法庭，並囚禁瑪麗皇后，後來她被送到革命廣場的斷頭台處決。演出時巴黎古監獄四周噴出火光和紅煙，指涉建築在 1871 年遭巴黎公社焚燒，後來修復，火光和紅煙象徵革命歷史上的鮮血和激情，也表現奧運節日慶典的高昂情緒。

除了歷史意義，重金屬樂團Gojira和女中音Marina Viotti，改編演唱法國大革命時的歌曲Ah! Ça ira（可譯作《啊！沒事的》），當代重金屬搖滾的反叛精神，恰恰呼應革命意義。載住 Viotti 的船形機關取材巴黎市徽，船和塞納河象徵貿易在巴黎的重要之處。Viotti由歌唱Ah! Ça ira慢慢轉至歌劇《卡門》（Carmen）的《愛情是一隻自由的鳥兒》（L'amour est un oiseau rebelle），銜接下一鏡圖書館裏的愛情故事。歐嘉麗認為，歌曲由革命調轉換成愛情調，使革命與愛情追求自由的精神一脈相承，圖書館裏的愛情故事囊括不同性別和種族，就似當代在性別上的革命和自由。

另一幕令歐嘉麗驚艷和震撼是第10幕「團結（Solidarité）」，雖然這一幕有人詬病過於冗長，但她指出時間體驗是創作者刻意為之。神秘人披上奧運旗幟，騎上塞納河上的機械馬，經過巴黎多座橋樑，直播同時剪接從前奧運的照片及紀錄片段，由黑白到彩色畫面，現實河流流動也寓意時間流動。直播一方面記錄神秘人遊河的真實時間，也在記錄全世界觀看奧運。

畫面由河上切換至巴黎鐵塔塔底，女性身姿的神秘人騎着白馬，歐嘉麗認為神秘人姿態就似由聖女貞德帶領，也令人聯想起自由女神，帶出奧運的奧林匹克主題。神秘人走入各國旗幟一支支排開的路徑，放慢馬步和下馬後的步伐，緩慢送上奧運旗幟，創作者操控演出節奏以營造此時典禮的莊嚴氣氛。歐嘉麗留意到，每一幕同時發生許多表演，但幾乎沒有對白，只透過影像來傳意，每個體驗過法國文化的人，或許都被那些影像和歌聲勾起回憶。

（美藝客廳‧二十二）

「客席策展人」簡介

歐嘉麗，法國國立東方語言文化學院文學博士，現職香港浸會大學電影學院講師，研究中法文學與電影。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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