內心寓言隱現末世景象 繪出異色動物眾生相

《最後戰役》（2023）描繪肌肉強壯的加拿大馬鹿，鹿角仍卡着之前跟牠戰鬥的同類頭顱，戰鬥彷彿揮之不去。（受訪者提供）

【明報專訊】有一種動物叫盤羊，如果牠的犄角向內生長，慢慢就會戳進自己的頭顱，殺死自己；又有一種動物叫鹿豚，牠的獠牙不斷向內彎曲生長，最終有可能刺穿頭顱。乍聽起來不禁狐疑，是真實動物還是寓言生物？以為是荒誕的虛構動物，其實是由藝術家洪忠傑（Kensa Hung）取材真實的動物生態，繪出一幅接一幅動物畫，叫光怪陸離的異色動物園悄悄開業。

粉蛇吞噬熟睡中的人，海獅追捕獵物魷魚，同時又有一頭婆羅洲猩猩歡歡樂樂取芭蕉，種種畫作拼在一起時情景詭異。儘管沒有直接描繪末世，策展人馮美華認為洪忠傑在潛意識還是想表現末世景象。洪忠傑說，也不排除自身受環境影響，但他的出發點只是隨個人狀態變化而繪畫，透過動物表達個人感受。

他自小愛好生物，中學時修讀生物科，即使後來從事創作行業仍不忘生物喜好，收藏動物圖鑑、動物玩具和動物標本，自言蝸居就像古人的藏珍閣。他說，文藝復興後，像達爾文那一代人的生物插圖其實不太「科學」，繪者或多或少加入自己的想像。洪忠傑繪畫動物畫時，亦盡量不看參考，憑藉記憶和想像畫出異色動物。

自2019年起，洪忠傑開始繪畫這批動物畫。他坦言動物畫並非回應社會狀况，更多是回應自身內心需要。《婆羅洲猩猩取芭蕉》在2019年畫成，畫作顏色鮮艷，歡樂的婆羅洲猩猩搖擺藤蔓，輕取樹上芭蕉。洪忠傑正是想用看似虛假、滑稽的快樂猩猩，自嘲當時低沉的自己。

犄角獠牙聯繫迂迴思緒

同年畫下的《盤羊》和《鹿豚》則相對直觀。當時他感覺狀態矛盾，且感受到緩慢的痛苦，這種迂迴的思緒令他想到曲線，從曲線聯想下去，是盤羊的犄角和鹿豚的獠牙。大多數盤羊的犄角向外生長，但《盤羊》的盤羊恰恰是不幸的一個，牠的犄角向內生長，當犄角戳進頭顱，就會滋生緩慢的痛楚，直至刺死前的一刻。而鹿豚的獠牙都是向內彎曲生長，但大多數鹿豚獠牙還未戳進頭顱已經死亡，只有長壽的鹿豚才有可能被自己的獠牙刺穿頭顱，那就是《鹿豚》中的鹿豚。

「自作孽」的感覺在2023年再出現，那年的《最後戰役》描繪加拿大馬鹿。加拿大馬鹿不似奈良梅花鹿纖細，牠的肌肉發達，偶而會跟同類衝突。畫中加拿大馬鹿的鹿角仍卡着之前跟牠戰鬥的同類頭顱，戰鬥彷彿揮之不去，長期處於角力狀態，也帶着同類的頭顱四處走。

洪忠傑亦有繪畫昆蟲，他認為，相較哺乳類動物，人們難以從昆蟲表情理解牠們的「情感」，另外昆蟲身體結構較固定，難以透過身體動態來傳情，因此洪忠傑認為通過昆蟲來表達自身情感較為困難。他所畫的昆蟲大多旨在講述自己生活上的小事，也透過昆蟲呈現他一些生活畫面。《糞金龜 一隻在推糞， 一隻在看風景》是他確實在生態紀錄片看過的景象，一頭糞金龜努力推糞球，另一頭糞金龜站在糞球上無所事事，這樣的畫面會否也令你想起一些生活片段？

寓言：草木鳥獸魚介昆蟲金玉土石

日期：即日至8月17日 （周日至一休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：凱倫偉伯畫廊（中環鴨巴甸街20號地下）

詳情：bit.ly/3A5BnNi

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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