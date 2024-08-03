Quicknote：人寵奧運同樂 賞李慧詩彩虹戰衣

【明報專訊】想出外跟其他人一齊為香港運動員打氣，但又不忍心獨留寵物在家中？即日至8月18日，啟德AIRSIDE舉行「POWER UP THE GAMES 啟約全動員」，是全港首個人寵同樂的奧運慶典。現場除了設有大電視，跟HOY TV聯手直播重點賽事外，逢周末更有奧運項目體驗，以及分享得獎運動員珍藏的特備展覽。

「撐起港隊 TeamUpHongKong」展覽蒐集8名香港運動員的珍貴物件，包括李慧詩的彩虹戰衣、歐鎧淳兒時的比賽泳帽，還有羽毛球混雙組合「鄧謝配」謝影雪在比賽中使用的球拍等，詳述他們的熱血故事，傳承本地體育精神。為迎合本屆奧運新增競賽項目——霹靂舞，AIRSIDE與Battle Connect聯手舉行U16霹靂舞賽事，邀請港澳大灣區的年輕舞者參加對決。今日（3日）下午2時45分至4時有由專業霹靂舞導師C Plus（施嘉鑫）與舞團The Breakdown Station主持霹靂舞工作坊和舞蹈表演。

作為全港首個人寵同樂的奧運慶典，毛孩可以在主人陪同下參與燃點聖火儀式，成為「火炬手」和「奧運金牌運動員」，並由專業攝影師拍下精彩過程。主人於8月10至11日下午2時至晚上7時半，可為毛孩挑選心儀運動服，製作專屬掛頸金牌卡。除了於毛孩奧運主題打卡位穿上大會準備的各種可愛飾物，更可以AI製作出毛孩型格運動主題相片，於不同比賽中展現英姿。●

AIRSIDE

「POWER UP THE GAMES啟約全動員」

日期：即日至8月18日

地點：AIRSIDE 2樓中庭

費用：免費入場

網址：tinyurl.com/ysp2atj7

整理：彭堦琛

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