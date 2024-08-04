【明報專訊】巴黎奧運甫開鑼便傳出港隊奪取第一金，連日來亦喜訊不斷，今屆奧運賽事大多在深夜舉行，報紙都來不及記載，等到隔日才出街的報道，要怎麼做才不予人過時之感？這會兒新聞室中有幾張枱都忙不過來，事後大家所見，新聞圖片的角色尤其吃重，連日來精裝製作的金牌運動員海報，將遠在巴黎比賽場上的緊張及關鍵一刻，凝定並寫就傳奇，延續社會上下的興奮時刻。

可以想像，任何競賽裏的任何體育鏡頭，都是加零一的千鈞一髮。報業老行尊採寫攝一腳踢，現在記者一般現場有分工，攝記專注捕捉畫面，記者則以文字採寫補白故事。但原來體育記者周不時都要文攝兼備，幾張主要大相就是派往當地的體育記者許嘉明所攝。唔通係器材好勁？請教攝影坐堂K，K說器材還是其次，然後誇讚：最重要是有sense！記者姚超雯趁賽事間的空檔跟嘉明聊了一會，記下了一些新聞圖片的背後。

正所謂台下十年功，記者影到好相背後都要一番苦功，何况運動員？姚超雯今期亦訪問了替多位港隊運動員治療傷患「撐住膝頭」的骨科醫生容樹恒，他見證着運動員的傷患與獎牌數目一同俱增，並提倡關注退役運動員的傷患問題。兩面奧運劍擊金牌勢將掀起新一波熱潮，人們也紛紛回溯這項運動過去發生了什麼事，可成就如此強勢。

興奮時刻裏幕前幕後聽見不少「香港精神」的呼號和吶喊，葉蔭聰做了一個有趣統計，指出香港這城市在奧運獎牌榜裏超前70個國家，早已遠遠不是敬陪末座，實在毋須再藉奧運「打雞血」，演變成對失落獎牌的殘忍，他更期待見到更多像多年前黎根般的窩心故事。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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