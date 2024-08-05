健康點滴：植牙前補骨 打好「地基」

若上顎需植牙，但骨量不足，需要透過手術提升上顎竇，在竇腔內注入骨粉，以增加骨骼高度（左圖）。待6個月，骨材料與上頜骨融合，才開始植牙（右圖）。（明報製圖）

【明報專訊】植牙逐漸成為不少缺牙患者的選擇方案，要植牙手術成功和術後植牙穩定，很大程度上取決於患者骨質是否充足。因此，在植牙手術之前，牙醫通常會先評估骨質，以確定患者是否需要「補骨」。根據患者不同情况，植牙前補骨的方法和步驟會有分別。常見補骨方法包括骨脊保存術、骨引導再生術、塊狀骨移植和上顎竇增高術。

骨脊保存術適用於只缺少1顆牙齒，或需要填補小範圍的牙槽骨。牙醫會直接將補骨物料放入拔牙洞內，與血塊混合；患者需要等待約4個月，讓補骨物料與周圍組織結合後，才可以接受植牙手術。

骨引導再生術則適用於需要填補較少牙骨量的情况。在植牙手術的同時，牙醫會將人工骨粉放在植體周圍並縫合；患者需要等待約2至3個月，讓牙骨與植體結合，才可以開始製作植牙冠。

塊狀骨移植適用於缺失多顆牙齒，且顎骨明顯缺損。通常會利用患者自體骨骼，例如下顎骨、盆骨、脛骨或智慧齒，又或是用合成骨材料來補骨。術後，患者需要等待約4個月，讓補骨物料與周圍組織結合後，才開始植牙。

提升上顎竇注骨粉 增骨骼高度

上顎竇增高術適用於上顎需要植牙，且骨量不足的情况，牙醫會因應不同的情况，通過手術將上顎竇提升，然後在竇腔內注入骨粉，以增加骨骼高度。患者需要等待約6個月，讓骨材料與上頜骨融合，才開始植牙。

為了確定患者具備足夠骨質來植牙，牙醫需要全面評估患者身體及口腔健康，包括詳細考量患者病史、藥物使用情况，以及為牙齒和口腔詳細檢查。利用放射影像學檢查，包括X光或電腦掃描，牙醫可以獲得骨質的詳細信息，涵蓋骨質量、骨密度和骨量損失等關鍵指標，以判斷骨質是否足以支持植牙手術。根據這些評估結果，牙醫會制訂一個適合患者的植牙方案。

補骨手術是植牙前的一個關鍵步驟，對於確保植牙成功和長期穩定十分重要。選擇適當補骨技術和嚴謹評估標準，對患者來說也是非常重要。考慮植牙的患者，應事先了解補骨的相關知識和過程。

文：楊連傑（牙科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）