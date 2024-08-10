CMF Watch Pro 2自選表盤換表圈 動靜皆宜 百變智能手表 延續運動魂

【明報專訊】巴黎奧運即將曲終人散，看到運動員使出渾身解數、揮灑汗水為爭取獎牌而努力，有沒有喚醒內心的「運動魂」，下定決心出外鍛煉身體？想記錄運動表現，智能運動手表可以用作參考。除了支援多種運動模式，提供訓練建議，部分型號更可透過更換表圈、表盤等「變裝」，由運動風變成斯文一族，隨時融入不同場合。

坊間的運動手表多用運動化的硬朗設計，要配襯上班服飾需要，選擇並不多。英國手機品牌Nothing的子品牌CMF，早前在香港新推出智能手表Watch Pro 2，賣點之一，是用家可隨時自行更換表圈（現時有2款選擇），配合較百搭圓形表殼設計，無論做運動或是上班都很容易配搭。至於表盤則有近100款選擇，部分款式能顯示更多運動數據，包括步數、熱量消耗等，日日換款之餘更可按不同運動的需要選擇顯示的資料，使用時更方便。

鋁合金表殼 能撥打接聽電話

Watch Pro 2採用鋁合金表殼，並通過50,000次按鈕、100次1米跌落、2500次鋼絲刷屏幕耐刮及48小時腐蝕等測試，亦支援IP68防水防塵級別。表面的1.32吋AMOLED輕觸式屏幕，能提供466×466像素解像度，並有最高620nits亮度，就算在日光下也能看清屏幕。此外，它更內置收音咪及喇叭，可在連接手機時撥打及接聽電話。

至於運動功能方面，Watch Pro 2設有超過120種運動模式，並可自動識別5種運動，包括戶外跑步、室內跑步、戶外步行、室內步行、戶外騎行。手表亦能根據過去7天的心率數據，估算用家的健康狀况，並以每周達到100分的目標向用家提出改善建議。其他如智能睡眠追蹤、月經周期追蹤等功能，Watch Pro 2亦能提供，以$579的表價來說功能已十分齊全。手表在省電模式下能連續使用45.8天，一般模式亦能使用11天，啟用GPS下則能使用25小時。 ●

CMF by Nothing Watch Pro 2

售價：$579

查詢：3183 0168（Synergy）

文：吳一鳴

編輯：布偉倫

美術：朱勁培

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