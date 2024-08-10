Samsung Galaxy Watch7 AI分析睡眠習慣

【明報專訊】做運動目標除了想挑戰自我，當然也想保持身體健康，所以運動手表的健康數據偵測功能也在不斷改善。其中Samsung新推出的Galaxy Watch7，便透過Galaxy AI演算法及升級版BioActive感測器分析用家睡眠習慣，力求提升睡眠模式的數據準確度，提供更好的睡眠指導。Galaxy Watch7亦設有多種有關心臟健康的功能，包括靜息心率警報、心律異常通知、心電圖等，當懷疑有異常，便會立即透過手機通知用家。此外，廠方宣稱新表支援睡眠窒息症檢測功能，此功能獲美國食品及藥物管理局的De Novo（低風險創新醫療器材）認可。

至於運動功能方面，表內設有超過100種運動模式，用家可利用1.3吋（40mm版本）或1.5吋（44mm版本）Super AMOLED輕觸式屏幕，透過鍛煉組合功能自設訓練計劃；屏幕亮度更達2000nits，猛烈陽光下也看得清楚。用家也可利用身體成分分析功能得到身體狀况數據，更方便制訂運動的強度。想提升訓練效果，用家亦可利用個人化心率區間訓練功能，根據自身能力以最合適的強度訓練。單車手則可使用閾值功率測量功能，可根據用家的心率估算出1小時全力穩定騎乘的平均功率。●

Samsung Galaxy Watch7

售價：$2398起

網址：www.samsung.com/hk