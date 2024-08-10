Garmin Forerunner 165入門跑手好拍檔 自動調整訓練計劃

【明報專訊】對於愛運動的用家，相信對Garmin這個運動手表品牌都不感陌生。品牌新推出Forerunner 165系列，主要針對入門跑手而設，手表會根據用家之前的運動量，計算出適合的訓練計劃，而在每次跑步後手表都會自動調整，以符合用家當前運動水平及恢復狀况。而每日早上，手表亦會顯示出用家的睡眠狀况、恢復程度、HRV狀態及天氣資訊，助你更輕鬆編排訓練的內容。除了跑步外，手表亦支援交叉訓練模式，用家可瀏覽多種免費額外訓練，包括HIIT、肌力、心肺、瑜伽等。

Forerunner 165系列設有1.2吋AMOLED輕觸式屏幕，能測量多項跑步指標，例如步頻、步幅、觸地時間等資料，協助用家改善跑姿，並會持續測量心率以衡量在活動時的身體運作強度；同時以最大攝氧量（VO2 MAX）估算用家的體能等級，從而為用家設立目標及評估進步幅度。除了跑步，表內亦設有25種以上的運動模式，包括單車、開放水域游泳、肌力訓練等，迎合不同運動需要。針對女用家的健康功能，除了追蹤月經周期或孕期外，也提供運動及營養攝取建議。電量方面，Forerunner 165系列在智慧手表模式下可使用11天，開啟GPS模式則可連續使用19小時。●

Garmin Forerunner 165

售價：$2299起

網址：www.garmin.com.hk