e新品：Dyson OnTrac話題換殼大耳牛 大減40dB外界噪音

切換模式--用家只需用手指按任何一邊耳罩兩下，便可切換至主動降噪或通透模式，操作十分方便。（品牌提供）

【明報專訊】Dyson去年推出具有空氣淨化功能的降噪耳機Zone，獨特的造型一度引來熱話外，耳機音質亦得到不少網友讚好，為Dyson進一步開發耳機建立信心。今年廠方新推出Dyson OnTrac降噪耳機，去除了空氣淨化功能，但繼承Zone的強勁降噪能力及高音質單元，更可配合專用應用程式來實時監控環境噪音，令用家更專注於投入音樂世界之中。

Zone推出時其中一個主打賣點是主動降噪（ANC），今次發布的OnTrac也不例外，在耳機加入8個主動降噪收音咪，能夠同時以每秒384,000次的頻率對外部聲音取樣，再以演算法計算並發放反向音波，最高可消除40dB的外界噪音。此外，耳機能持續監測外界音量，並通過MyDyson應用程式即時提醒用家注意可能有害的高音量。

單元傾斜13度 配合耳朵構造設計

至於音質方面，OnTrac繼續內置40毫米、16ohm的釹合金單元，配合音頻信號處理技術，令耳機的頻率範圍達到6Hz至21,000Hz，播放高解析度的音樂檔案時，無論是高低音都能更完整地呈現。為了進一步提升音色，耳機兩側的單元亦配合耳朵構造傾斜13度，令音色更直接傳送到用家雙耳。

為了令佩戴更舒適，廠方利用高密度泡棉耳墊和多軸萬向式支架以減輕耳朵壓力，而頭帶中的電池位置亦將重量均勻分佈，減少長時間佩戴的負擔。OnTrac內置頭部感應功能，當用家取下耳機時會自動暫停播放音樂，待重新戴上後即自動恢復。由於新耳機沒有空氣淨化功能，因此使用時間亦較Zone更長，主動降噪開啟下也可連續播放55小時，幾天不充電都不用擔心電量問題。●

Dyson OnTrac

售價：$4280

網址：www.dyson.hk

文：吳一鳴