共融與較勁 奧運夢兩難

【明報專訊】今天凌晨有台灣女拳擊選手林郁婷的奧運金牌戰，比賽前她飽受場內場外壓力，被質疑不符合女子參賽資格。早前在四強賽事中敗給林郁婷的土耳其拳手卡拉曼（Kahraman），賽後朝觀眾席，高舉「X」手勢——「X」有很多意思，是女性染色體XX，也是不滿林郁婷參賽資格的宣示。社交媒體X上隨即有網民洗版，諷刺林郁婷不是女性。

直到上周四（8日），仍有網媒指林郁婷「應該是被驗出有XY染色體」。網絡上就林郁婷性別的爭議不斷，不少沒有根據事實基礎。據《美聯社》報道，曾取消林郁婷女子組參賽資格的「國際拳擊總會（IBA）」從未拿出證據，說明以什麼標準否定她的資格。IBA的聲明指它沒有測試林郁婷的睾酮濃度，而是進行「細節須保密（specifics remain confidential）」的「受認可測試（recognized test）」。

2023年，IBA主席Umar Kremlev曾向俄羅斯媒體表示，指林郁婷（及阿爾及利亞拳手Imane Khelif）帶有男性染色體，所以會方決定取消她的資格；但IBA近日聲明未就該項測試明確說明，澳洲廣播公司則指未能獨立核實該資訊。

研究運動與政治的香港理工大學專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸提問：「現在我們有這些拳擊賽的資格爭議，會不會是因為社會大眾很重視力量、碰撞類型的運動類別？而其他類型的運動沒那麼受重視。」香港中文大學性別研究課程講師曹文傑十分認同：「對，一開始奧運只有男人參賽，體育項目就是力量較勁，沒有較着重feminine（女性特質）的項目，最關注的就是運動員之間格鬥和爆發力。」

目前無證據顯示林郁婷有XY染色體，或有任何造成壓倒性體格優勢的「性別發展差異（簡稱DSD）」情况。這些情况的確可致比賽不公。曹文傑說：「大多數人可以按生理男或女區分，但少數人不是。」有DSD狀况的人，性別指標（性荷爾蒙、性腺、生殖器等）未必同時指向單一性別，無法被簡單歸類為生理男或女，「問題就是，以往按兩個生理性別劃分的體育賽制，現在要怎樣應對」。

李峻嶸補充，體育競技最初排斥女性，是中上層和男性建立的遊戲，設計給男性參加；經過一段時間的倡議，才擴展至讓不同階層、性別和性向人士都可參與。「現在是（體育共融實踐）進步了之後，我們發現新的問題，要嘗試去解決。」他續指：「要怎麼解決，看看你覺得保障女子組公平重要，還是共融更重要。社會提倡獎牌的價值，而男女分賽能保護女性，在一個舒適些的環境參賽，不會被男選手壓倒性地贏光獎牌，不會覺得被排斥、是少數。」

雖然能理解不同人對以自我性別認同參加男或女子組比賽的渴求，但曹文傑說：「運動分男女是有ground（基礎）的。」「運動員要比賽是付出了很多時間、生命、資源，競賽牽涉公平，當然難做到絕對公平（如不同國家的體育資源不同），但不能夠說因為達不到絕對公平就完全不去處理。幾乎所有世界紀錄中，男子組的紀錄對比女子組有landsliding（塌方式）的差異，所以才要把兩個性別分開。」就女子拳擊賽而言，是否要如世界田徑總會般要求某些DSD女選手降低睾酮水平，曹文傑說可以商榷，但認為支持這個做法的人，不是全無道理。

女運動員未必天生輸蝕

不過，不同體育項目要求的體格特質不同，在一些項目中，女性未必輸蝕。因此，曹文傑認為，應對DSD狀况的方法，不是訂立單一規範，而是視乎個別項目而論。「力量、速度、耐力、靈活性、智力和合作能力，都是決定因素，不同項目需要不同能力組合，有些受睾酮（帶來的體格成長差異）影響，但另一些未必，如足球需要的能力很多，不止是肌肉爆發力，還要持久力——這跟睾酮關係不大。」

李峻嶸介紹稱，目前羽毛球、乒乓球和田徑的男女混合項目，能小程度地回應兩性分賽模式的挑戰。《經濟學人》兩年前提出把賽制改為「公開組」和「女子組」，讓DSD和跨性別女選手參加前者；可是未必能回應DSD和跨性別女選手公平參賽，或渴望被認可的需求。

有學者就提出，用類似殘奧的評分制改善菁英競賽賽制。曹文傑說明：「用一個有多項比重的算式計算整體分數，把已知的個體體格限制或優勢加入計算，類似人工智能的algorithm（演算法）。（以殘奧賽跑為例）一個選手跑得快，但另一個選手殘障程度更高，後者在算法計算下可以是名次更高。」他強調，這亦不是完美的解決方案，但「起碼有個方向，趨近理想狀態」。

那有沒有一些體育項目，女性其實是比男性有優勢的呢？

看過BBC最近的報道，李峻嶸發現原來在「ultradistance（超長距離）」的項目中，女性比男性更厲害。科學記者Christine Ro採訪美國女泳手Penny Lee Dean，並回顧科研文獻指出，女性身體脂肪比率較高，能夠持久地提供運動所需能量；女性的心理適應能力和忍受不舒適狀態的能力，也有幫助；而女性亦因肌肉密度較低，運動後能更快恢復體力。2020年的一項研究顯示，在超遠距離的賽跑（314公里以上）中，女選手比男選手平均快0.6%。

有力量、速度和爆發力的男人，不一定在任何女子組項目中，都能打遍天下無敵手。早前因型格外貌引起關注的韓國「冷面槍手」金藝智，讓人一窺女運動員的風采。一項就上屆東京奧運的研究顯示，雖然男射擊選手在涉及移動目標的賽事（移動靶及活動靶射擊）中表現較佳，但在定點射擊項目上，女性表現不輸男性。還要注意的是，競技比賽的優勢不完全受生理性別決定，社會是否鼓勵女性青少年參與體育運動，也會影響整體女性人口的競技表現。

欣賞女性獨有優勢

在女子拳擊賽爭議聲仍高漲和本屆奧運閉幕的今天，或許我們除了為身處輿論風暴的林郁婷打氣，還可以趁機學習，重新欣賞女性獨有的優勢。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德說，其實奧林匹克精神不止於贏比賽，最新的三大核心價值是excellence（卓越）、respect（尊重）和friendship（友愛）。看看61歲的乒乓球選手倪夏蓮，代表盧森堡出賽對戰國家隊後輩孫穎莎，接下來勢洶洶的球後，還能開心轉個圈；休息時飲可樂的她，是過度着重競爭的我們值得學習的對象。

文˙梁景鴻

編輯•王翠麗

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