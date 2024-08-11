【明報專訊】巴黎人對奧運本來不無質疑和爭議，近日卻有報道指出，奧運開幕後巴黎人改觀了，更出現陸續結束外遊提早返回巴黎，享受奧運餘下的熱烈歡快氣氛。今晚在巴黎舉行的閉幕禮，會否比開幕更熱鬧？等待上演湯告魯斯的impossible特技前，不妨先讀歐嘉麗的文章，重溫開幕禮，深究一下當中呈現的法國文化有多深厚和具代表性；據報由於開幕禮中「酒神」一幕引發宗教爭議，閉幕禮相應做了一些修訂。

今屆奧運特別高舉多元、共融及平等等價值，偏偏競賽場上兩位原生性別為女性的拳擊選手一再被揶揄和言語攻擊，屢屢蒙受「勝之不武」的質疑，記者梁景鴻訪問了本身是跨性別長跑運動員、前奧委會顧問及醫學物理學家Joanna Harper，把話題聊開了就會發現，單單針對兩個性染色體的字母遠未能達至競賽公平的目標，還有什麼可以做應該做？再拉遠一點看，拗個面紅耳熱背後，反映了什麼一路以來備受忽略的盲點？此外，首現奧運的霹靂舞項目亦順利誕生金牌得主，霹靂舞三個字其實一點都不新穎，今期訪問了其中一位背後推手，她年輕時的舞姿背後，分明是同樣的一股街舞熱情。

去周另一引發熱議的新聞是英國極右反移民的示威騷亂，居英香港移民應該感到危險嗎？王慧麟文章由社會矛盾的源頭寫到議會的政治角力，林康琪則寫以搞暗殺代替政治方案所導向的暴力循環。特別推介「未來城市」寫廚師短缺下，餐廳為紓解人手荒而造就「預製菜」興旺的故事，然則這個新興潮流與香港「美食天堂」的美譽又有沒有違和？記者也訪問了黃家和。

出戰奧運的香港運動員陸續返抵香港，在此向35位代表運動員衷心致謝，在打好下一場前，先好好休息。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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