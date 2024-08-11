星期日現場：新田科技城 環境保護的粵港澳新緯度？

【明報專訊】擬興建的新田科技城，約有32個維園大，近四成面積位處濕地保育區和緩衝區，須填平大片魚塘。工程已通過了環評和城規程序，在等立法會復會撥款，如箭在弦之際，有人以香港巿民身分入稟法院提請司法覆核推翻決定。另一邊，粵港澳三地仍有人繼續努力：有香港環團在新田四處爬山找一個高點，即使推土機殺到，工程圍板豎起，仍能在山頭上好好地看那大片濕地，監察環境變化；有內地環團計劃在兩會期間找政協提案，反映新田科技城違反「生態優先」的國策；還有澳門環團建議導賞和記錄，留住新田的風光。這罕有的粵港澳環團合作，即使結果可能沒什麼分別，也是這形勢的新嘗試。

香港觀鳥會的兩名苗條女生，高級保育主任黃雪媚和揹着相機航拍機的社交平台小編阿潤，近來經常爬山。她們剛爬過新田的麒麟山，烈日下要爆林，手腳並用，爬高約200米，竟還有餘力幫隨行的記者揹相機，不可小覷。黃雪媚說，爬山登高，是希望找一個地方，即使工程豎起了圍板，大家仍可監測濕地保育區內的工程，見證滄海桑田，她說：「在環境角度，它未填塘的那一刻，我們都會密切留意。當它開始一些工程的時候，我們更要睜大眼睛，看它對環境是否有影響。我們需要繼續有心力去跟進。」

國家一級重點保護雀鳥棲息

新田，究竟是什麼地方？在哪裏？我上周跟她們去另一次考察，爬鐵坑山，由元朗西鐵站搭巴士十幾分鐘便到新田下灣村，找到山徑入口，穿過樹林上山。山友留下的絲帶引領着我們，有人便有路，今次不用爆林，登高約100米便到。翠綠的山巒，頭頂有好幾隻麻鷹飛翔，腳下是遼闊的平地，有平房有村，有連綿的濕地保育區，遠遠看到一格一格魚塘閃着光。我們呼一口氣，香港真的好L靚。黃雪媚說這裏是雀鳥天堂，無邊無際，猛禽愛在這裏展翅翱翔，例如麻鷹，例如國家一級重點保護野生動物白肩鵰和烏鵰等。而山下的大片魚塘，有些養魚有些閒置，吸引各種水鳥覓食，譬如臉黑黑白羽毛，鳥喙似一個琵琶的黑臉琵鷺，愛低頭到水裏，左掃掃右掃掃，品嘗雜魚雜蝦。據香港觀鳥會的雀鳥紀錄，去年冬天發現多達78隻瀕危的黑臉琵鷺在新田魚塘覓食，數量佔全港近三成，而新田魚塘的雀鳥物種數量達205種之多，當中有117種屬保育級別，如極度瀕危的青頭潛鴨、黃胸鵐（禾花雀）等。

然而這裏即將變天，新田一河之隔，就是深圳密集的摩天大廈。為配合國家「十四五」規劃綱要，推動香港成為世界級創科中心，新田將興建626公頃、約32個維園大的新田科技城，近四成面積位處濕地保育區和緩衝區，須填平區內89公頃魚塘（約4.6個維園）。科技城早在2021年由時任特首林鄭月娥提出，但當時規模只有約一半，約340公頃，毋須填塘；直至2023年，李家超政府公布大幅擴展新田科技城至現時的626公頃，侵入濕地保育區，而作為生態補償、擬在附近設立的「三寶樹濕地保育公園」卻由當年的520公頃大縮水至338公頃，令環保團體嘩然。今年6月，有10個環保團體召開聯合記者會反對新田科技城的規劃，包括觀鳥會、長春社、綠色和平等熟悉名字，亦集合了一個內地和一個澳門團體，他們也有代表面對鏡頭發聲，是首次的粵港澳環團合作。

三地同路人

這少有的跨境合作，是一種同路人的相遇。長春社公共事務經理吳希文說，去年認識了廣州珠灣人和生態環境研究中心（CECA），印象深刻，吳說：「他們在內地做一些規劃和環評相關的監察，其實很對我們的口形。因為我們很喜歡去『咪』一些環評，『咪』那些什麼城規會的什麼文件，其實他們也是這樣做；發覺原來夾到嘴形，原來遠方的一些人都在看（內地）規劃文件、環評啊，超級深奧，永遠沒有人明白我們說什麼，他們又明白我們說什麼！整件事是完全覺得很開心！」CECA是內地民間智庫，早在2014年成立，有4名全職員工和約40名活躍義工。他們定期查閱政府有關國土規劃和環境影響評價的公示，然後對比國家環保政策，例如有沒有侵入自然保護區等，還會聯絡當地關注團體，向政府提交意見。

擁抱國家政策原則「生態優先」

「綠水青山就是金山銀山」，新時代當然要學習國策。長春社今年再向CECA請教內地經驗，談到新田項目時開始了首次跨境合作。CECA認為《生態文明體制改革總體方案》在2018年已納入國家憲法，確立了「生態優先」的原則，他們又翻查《深圳灣（后海灣）濕地保育合作框架安排》，質疑新田科技城損害濕地、違反安排。CECA更派代表來香港出席環保團體的記者會，到城規會的申述會發言，又在報章撰寫文章反對規劃。我聯絡過CECA的代表，他們說跨境發聲不算「敏感」，因為內地部門不太關心香港的工程，也不太關注他們來香港做倡議，但保險計，他們盡量以機構身分發聲，沒提供個人真實姓名，減少痕迹。

內地環團帶來了大灣區的視覺，吳希文說：「突然令我們『叮』了一聲，因為我們一直都是看一些（環評）很技術性的位置，如果看深一層，會不會有些原則根本已經走錯了，或者對於整個大灣區的規劃上，我們是不是已經走錯位置？」他強調環團不是反對創科這規劃目標，只認為選址濕地魚塘並不恰當，有違國家生態政策。

另一邊，還有澳門的聲音。觀鳥會黃雪媚找到一名熱愛生態的澳門朋友，關學然，他本身是生態導賞員，時不時來香港觀鳥，4年前創立「生態股長」facebook專頁推廣澳門生態。關學然在記者會講解澳門的失敗經驗，指澳門是黑面琵鷺數量跌幅最大的地區，由去年21隻跌至今年13隻，估計因區內棲息地「路氹城生態保護區」被地盤、酒店、輕軌包圍，嚴重干擾這種瀕危的候鳥棲息，擔心今日澳門，明日新田。

三地的聲音，加上各環團「咪」環評報告，合力找出了幾十處技術評估和數據的錯漏，譬如簡單至多張雀鳥的相片與名稱不符等；還有指出現屆政府擴大的新田科技城計劃，竟沿用上屆政府、毋須入侵濕地魚塘的發展計劃所批出的環評研究概要（study brief ），未有重新研究和諮詢，涉嫌違反環評條例的要求等，要求政府重新展開環評程序。黃雪媚說，很多環團仍堅守崗位：「我們有那種繼承下去的衝動，看到事態改變得很快，似乎真的到我們這一代，前輩堅守下來的東西有可能會失守，所以我們很着緊。」

不過，粵港澳環團的聲音未能帶來改變。環保署認為保育可融入發展，在今年5月有條件批准新田科技城的環評報告，包括要求工程展開前不少於9個月提交「生境創造及管理計劃」，確保工程不會削減濕地生態功能與承載力；在「三寶樹濕地保育公園」建造魚塘前，不得展開新田的填塘工程；提供野生生物走廊的詳細計劃等，共12個條件以保護生態。城規會亦在7月通過改劃，認為科技城須具相當規模以帶來群聚效應，因此要合理填塘以提供創科用地。工程準備已上馬，等行會批准和立法會撥款。

司法覆核的變數

至8月1日，「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑以個人身分提請司法覆核，要求推翻環保署長的決定，質疑政府未有就新田科技城擴展部分重新研究和諮詢，違反環評條例等。環保署回應說會詳細研究該申請的內容；發展局回應說，為補償填塘的生態損失，環評報告建議的338公頃「三寶樹濕地保育公園」，有效達至生態功能和容量不會有淨損失，可提升生態價值，有利水鳥覓食，符合國家濕地保護法的規定，國家林業和草原局亦已備悉情况。發展局說作為負責任政府部門，不會純粹因司法覆核的申請而停止項目，政府已公開承諾不會在2026或2027年「三寶樹濕地保育公園」工程開展前填塘，「至於其他不涉填塘的工程，政府也要考慮社會內有強烈聲音表示創科發展不能蹉跎歲月，而作出通盤考慮」。

繼續監測 繼續記錄

司法覆核會帶來幾大的變數？有待法院聆訊。各人仍在自己崗位努力，觀鳥會的黃雪媚和小編阿潤繼續充滿能量和笑容去新田爬山，準備一條好的路線搞公眾導賞，鼓勵全民監測；內地CECA說會繼續留意工程進展，並計劃把他們的研究材料改為提案，邀請粵港兩地一些合適的政協委員在兩會期間遞交；澳門的關學然說在新田魚塘消失之前，希望讓更多人關注更多人記錄；熱愛「咪」文件的長春社吳希文則密切留意工程將來的「生境創造及管理計劃」及「三寶樹濕地保育公園」等執行細節。

突然想起幾年前，有一位偶像跟我說，他不再理會什麼垃圾分類愛護環境，他說世界都在崩塌還顧什麼環保。沒想到今年翻開他的新書，自序寫到，一班義工在渺無人迹的小島執垃圾淨灘，孩子細心分類，但珠江口漂來的垃圾，隨潮水浪花轉眼又冲上岸，一切徒勞無功。他寫：「我開始明白他們的苦心。他們並不期望撿走全灘垃圾，他們只堅持去做可做的事、示範應該做的事；不管成敗，由自己做起，當有一天其他人都認同這種價值，大家一同努力，世界就會改變。」

文˙鄭思思

編輯•王翠麗

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