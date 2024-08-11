{霹靂科技達人}雷健青 霹靂舞跳出新平台 大學作品變街舞資訊站

【明報專訊】雙腳凌空、雙手撐着地板、頭部側貼在地面，這個靜止的畫面定格好幾秒，不是因為按了暫停鍵，這是霹靂舞（Breaking）的定點（freeze）動作。雷健青（Ching）連續示範定點，雙頰漲紅，一旁的工作伙伴Endy打趣說沒見過她這模樣。她說笑回應：「對啊，好久沒做了，快要死了。」霹靂舞今年首被納入巴黎奧運賽事，若這事早在十幾、廿年前能成，說不定雷健青也會想追一追奧運夢。

年少迷霹靂舞 隨音樂跳動

雷健青今年33歲，初接觸霹靂舞是中三、四的時候，記得那時不如現在流行，她是從不同媒體和電視節目認識這個街頭嘻哈文化。當時台灣有個男星「養成」綜藝節目《模范棒棒堂》，出演節目的少年須進行唱歌和跳舞等比賽，他們會使出不同街舞招數進行對決（battle），爭奪「舞林盟主」。當中有位藝名叫敖犬的演出者擅長跳霹靂舞，不難看見他做空翻、雙腳如風車般旋轉的地板動作，架勢十足。健青早在日本嘻哈唱跳組合Lead的音樂影片留意到霹靂舞，影片的歌手跳着富律動的搖滾步（top rock），流暢地銜接排腿（footwork）動作；歌手用手支撐身體，雙腳在空中踩踏，看上去挺有型，讓健青很是好奇。那是facebook剛推出的年代，沒演算法推送的霹靂舞班廣告，健青也是問Google大神，搜索到有人教授霹靂舞，才開始報班了解，自此每周上一堂街舞課。

練舞偶爾被趕 嘆場地少「乜都無」

街舞分不同舞種，有如扯線公仔般活動關節的鎖舞（locking）、震動身體肌肉的機械舞（popping）和像是有電流通過全身般的電流舞（waving）等。雷健青試過不同風格，仍覺得霹靂舞最吸引她，「 因為它除了要感受音樂，舞蹈動作難度較高，覺得富挑戰性」。在外人看來，霹靂舞者常用手支撐身體，或者用頭在地板轉圈，花費不少力氣。記者看健青示範freeze，動作維持幾秒，只覺不易，健青卻沒感覺特別艱辛。健青後來認識一班舞者朋友，不時一起到香港理工大學邵逸夫樓7-Eleven便利店外的室內空地練舞，利用玻璃反光的效果「當有塊鏡去練」。她說香港可以練舞的地方不多，理大算是其中一個，縱然會遭投訴趕走，至少不是完全禁舞。她頓時感慨「那時不用嘟QR code就能進入（理大校園），現在應該不能入去跳舞了」。自2019年反修例運動後，理大加強校園進出管理措施，現時訪客到訪須經校友登記，獲取QR code方能入內。

10多年前，本地霹靂舞者還沒有機會登上奧運舞台，但他們一直在奧運站默默練舞。有時路過近巴士總站的奧運站出口，會見到舞者面對落地玻璃練習。「挺多人在奧運站跳，但偶爾也會被驅趕」，健青甚無奈，她說香港少有公共空間容許舞者開喇叭播歌跳舞，「如果是玩籃球，也能有個籃球場開放給公眾使用」。在這人多樓密的城市，在街上播音樂或被視為噪音滋擾，跳舞則是阻街。因此，健青說幾個舞團通常合租工廠大廈的單位作練習室，一起參賽和表演。滑板是上屆東京奧運新增項目，滑板愛好者能用康文署轄下的滑板場，或希慎廣場的有蓋滑板場等公共空間，但霹靂舞者、甚或一般跳舞愛好者可說是「乜都無」。

推手機程式 評分租場樣樣齊

健青有感練舞場地和街舞比賽的資訊紊亂，化街舞興趣為靈感，在香港都會大學互聯網科技榮譽電腦學學士課程的畢業習作（Final Year Project，FYP）中，以此為題設計應用程式，「既然我有（整App）這個技能，便看看能否做一些事幫到手」。畢業後她不甘心FYP如普通課業般「只是做給自己看」，無人使用，心血最後蒙塵，便與朋友商量，實踐構思，製成手機應用程式Diggin’推出市場，集多功能於一身，供用家預約練舞場地、報名街舞課、觀看網上街舞教學影片和賽事入場登記及計分等。

Diggin’的街舞評分系統有多個模式，例如一些underground（地下）賽事未必細分標準，會採用「海選」模式，記下每位參賽者的得分，篩出部分選手再抽籤繼續對決；有些稱為「cypher」的海選則是霹靂舞者圍圈，一個接一個跳舞，「裁判可能周圍走，覺得誰跳得不錯就選誰」，沒有評分。約3年前，雷健青的團隊為中國香港體育舞蹈總會（DSA）的奧運積分賽設計評分系統，當時參考了世界運動舞蹈總會（WDSF）的評分系統標準。今屆巴黎奧運霹靂舞賽事也按照WDSF的Level A評分系統裁判，分音樂性（musicality）、原創性（originality）、舞蹈詞彙（vocabulary，即動作變化）、技巧（technique）和執行力（execution）5個標準。健青表示，Diggin’ 的評分系統相對彈性，可因應評分範疇，套用不同設定，「可以在後台（backend）改（各範疇佔分）比例」。評分系統在本地、台灣和馬來西亞等地的街舞比賽應用，後來健青經轉介至巴黎奧運方，探討合作的可能，最終雖沒達成合作，但對健青來說是一次好的經驗。

地下賽評分 標準未統一

霹靂舞這嘻哈文化原本屬於街頭，舞步有着強烈的個人風格和自由度，健青稱霹靂舞者常自創舞蹈動作，自行制定招式名。以前活躍於霹靂舞界時，她時會參加比賽，個人賽、2 on 2和4 on 4比拼都試過。健青說有些比賽是男女混合，對女生或有點吃力，「若是比拼動作難度，女生或較為輸蝕，但各人有自己風格。除了難度，也講求音樂感，而女生做柔軟的動作會強一點」。在街舞對決中，常聽說freestyle（即興舞蹈），讓舞者自由發揮，展露他們詮釋音樂的能力，但想不到舞步可以隨性，連評分也可以「隨性」。健青說街舞比賽的評分十分主觀，「因為很有藝術成分」，裁判只會「畀手」，即伸出左手或右手表示支持其中一方勝出。為得出賽果，評判人數一般是單數。

健青表示自霹靂舞獲選入2018年阿根廷青年奧運賽事後，才漸漸採用有系統的評分準則，不過部分地下賽事仍未採用。對霹靂舞運動員來說，沒有評分標準的話，難找出問題改善，「即使輸，也想知道自己輸什麼」；也不可能每次賽事完結都揪着裁判追問，「要追求名次，當然要了解那項運動怎樣評分」。她續以劍擊選手張家朗的奧運金牌戰為例，張的劍擊隊友蔡俊彥在社交平台寫道：「其實最後嗰分，兩位劍手明知裁判鍾意睇腳，都唔用多啲腳，當然滿足唔到裁判，好自然佢就判唔出。」健青說要玩好比賽，自是要跟從賽制。

若想霹靂舞恒常於國際體育賽事亮相，健青認為無論賽制、計分方式，以至整個運動的架構，也要慢慢與其他項目看齊，「否則（其發展）或只能停留在街頭文化的層面」。霹靂舞成為奧運項目，她說是一件好事，就如滑板般多了人認識，「以往聽得最多可能是做藝人才需要跳舞，家長或也不想孩子玩這個活動」。如今多了一個讓大眾願意接觸霹靂舞的契機，「無論出發點為何，是要培養孩子參加國際賽事，還是怎樣也好，至少會更普及，多一些人覺得霹靂舞這運動正面」。健青回想當初學霹靂舞時，家人也不太支持，「始終覺得沒什麼意思（認受性），覺得學業更重要」。

科技公司總監 現專注業務

記者好奇問她，假如10幾年前霹靂舞已是奧運項目，她會否有參加奧運的想法？她毫不猶豫地答「可能會」，學鋼琴能考級，玩柔道有色帶制度，分不同段位晉級，但跳舞沒特定標準，「玩完……咁之後呢？」旁人早已判定健青跳霹靂舞只為興趣，不會發展成專業。

健青是01科技有限公司的技術總監，也是Diggin’ Limited的共同創辦人。她跳舞以外也喜歡IT，現時專注科技公司的業務，沒空檔繼續跳霹靂舞，「IT是我擅長而且做得開心的工作，我想做到一些能幫助別人的solution（解決方案）」。她曾與朋友一起開發供失明人士使用的無障礙手機應用程式「iSEE 」，助失明人士辨認鈔票和閱讀新聞等。

霹靂舞正式成為巴黎奧運項目後，健青發現Diggin’的用戶增加，現約有兩萬人使用，多數用作搜尋街舞比賽詳情，或看街舞教學影片。健青說Diggin’現主要蒐集台港兩地的活動資料，她盼擴張地區範圍，並將業務延伸至其他運動項目。

那麼健青不再跳霹靂舞，曾否感後悔？她說放棄只是人生的一個過程，「過去了就不用太執著」。霹靂舞未被納入香港體育學院的精英體育項目，港隊代表得到的培訓資源有限，而今屆巴黎奧運未有選手躋身霹靂舞台。健青看到仍努力練舞的霹靂舞者，只想說聲加油。「我覺得香港都可以有很出色的運動員，在政府還沒有好的配套之前，可能還得多靠自己努力，始終現實是全職跳舞難支撐生活，但教舞維生難集中練習，（保持）心理質素也很重要。」

文˙ 姚超雯

{ 圖 }楊柏賢、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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