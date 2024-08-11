ways of seeing：藝術家清潔工共同創作 微觀工友生活日常

【明報專訊】人們在社會中各司其職，每天工作像齒輪轉動，恍似抽乾了人性。清潔工人亦是其中一員，為街道、公廁、辦公室換上新裝，但每天所承受的眼神，會否如被看待成齒輪一樣冷酷無情？明愛勞動友善社區計劃策劃及統籌的「垢境」展覽，透過攝影、文字和藝術裝置，觀看清潔工友的生活。工作充斥好事壞事，他們時而吐槽，時而苦中作樂。放工以後，他們像一般打工仔有自己的興趣喜好，放下掃把也不過是個人，展覽展示的面貌希望引來共鳴與敬意。

以攝影呈現工友人生故事

展覽由藝術家廖國康策劃，他先介紹以5個大型燈箱組成的攝影作品系列《清潔工之歌》。方形燈箱各自投放5個清潔工的故事，相中工友身處家中，從環境及其姿態呈現高低起伏的人生經歷。娣姐在燙衫板上揭開舊相簿，莞爾一笑，身後數十件寶貝時裝大曬冷，原來她早年在內地布廠教人如何織布，是人人尊重的大師傅。後來工廠倒閉 ，有人介紹她轉職清潔工。廖國康細聽她的經歷，發現她從前的尊嚴沒有因此消失，「她說『你（老闆）唔好管我』，她都受不到被人管」。

就每位參與工友，廖國康至少花兩三小時家訪，了解他們成為清潔工前的經歷，多年來怎樣看這份工作。他的創作理念是把清潔工作與工友的人生融合一起，以掃把和垃圾桶借代清潔工作，放置在工友家中合影，乍看怪異但合理。清潔工的身分是生活一部分，無法抹去；但在抹枱掃地背後，他們都是有血有肉的人。愛貓之人會從莊姐的照片找到共鳴，拼命工作不過為養起家中主子。人人說上車置業才算成功，蓮花姐來港後身兼數職，節衣縮食，最終為家庭買了兩層樓，又算不算是成功人士？廖國康刻意在枱上放了大廈模型，象徵蓮花姐半輩子的追求和成就。

透過照片，廖國康想將清潔工友的形象變得立體，拉近觀眾的距離。「原來清潔工不是咁邊緣，不是街上看到的一個『公仔』正在發揮一些功能，像現在餐廳的送餐機器人。」她也有自己的故事，按自己心意設計的家居。廖國康形容創作方法有點像擺拍，例如他會考慮構圖燈光，常工作至夜深的蓮花姐會配上一個夜深色調。但佈局中亦容許有機的互動，莊姐坐姿放鬆自然，因廖國康在事先知會下，與她邊聊邊拍。

看似雜亂 工友獨有生活美學

為了顧及攝影效果和故事性，家居物件難免要經過調動甚至添置，會否犧牲了真實性？廖國康強調即使道具是假的、佈置沒有百分百跟隨原貌，但照片表達的故事和感情必須是真實，亦與工友充分溝通。他過往亦曾與不同機構合作策劃社會參與藝術（Socially Engaged Art）項目，着重讓委託者參與創作，但深知有其難度。「一來他們不想上鏡，二來（他們）會說 『其實你做咪得囉，你講你想講嘅嘢。』」

廖國康說《清潔工之歌》系列作品，大約六七成源於自己創作，三四成是工友的參與，但他其實期望後者可參與更多。「藝術家在社會裏一定有很多想法，想表達很多」，創作源於有說話想說，但廖國康會反思：「如果整件事都是藝術家的想法，其實與社會的連繫有多近呢？」「如果他（清潔工）的參與是不情願，或者是被擺佈，那件作品一定有缺陷在裏面。」因此他會就創作提出意見，例如想蓮花姐拍攝時綁上繃帶，以表達因工作而導致的腳傷。蓮花姐最初有點猶豫，經過解說考慮後願意配合。每件作品都是廖國康團隊與工友的共同創作，相中主角亦很滿意最終成品。

創作時要考慮美感，不過廖國康觀察工友真實的家居和工作環境，其實也看到獨有的生活美學。別人看來凌亂，甚至主角華姐也提出清理一下才拍攝，「我說不要緊，生活就係咁㗎啦」。對工友來說，他們未必認知這些是美，在工作和生活中的選擇和取向，只源於由心而發的舒服感覺。

反思差別如何形成

在錄像作品《垢境狂想（三）回家》，舞蹈員在娣姐的工作場所——工廈廁所欣然起舞，以舞步引領觀眾欣賞娣姐的空間設計。廖首次到訪時覺得好驚訝，「怎會有人花咁多心機佈置工作地方做一個家居，而且工作地方還是一個廁所」。置身這個與別不同的廁所，到訪者可觀賞娣姐往牆上掛的畫，查閱旁邊的福字月曆，鏡子前還插了棵萬年青，想必有種誤闖民居的感覺。

攝影作品《清潔工之歌》以工友的家居為主軸，錄像作品《垢境狂想》則以舞蹈和音樂，探索工作環境的不同可能。除了娣姐為工廈廁所賦予家的感覺，另一工友布姐亦用心為其工作的公廁佈置，由心而發在「小心地滑」指示牌下、洗手盆旁插花。廖國康認為二人心態相似，「想讓自己做的事幫到人之餘，自己也開心和喜歡，我覺得這種精神很好」。《垢境狂想》由邱加希負責編舞及導演，廖國康參與討論希望呈現氛圍，如何以編舞表達家居、從鬧市走入花園的感覺。作品裏舞者不斷與真實環境互動，例如撿起布姐插的花，又在娣姐的工廈廁所與演奏者飲茶，加強渲染空間帶來的感覺。

清潔工人在廁所、垃圾站工作，途人就算要使用，都會急急腳離開。但《垢境狂想》的片段中，樂手現場彈結他，舞者欣然起舞，場面好不舒暢歡樂。這會否有種違和感？再者，清潔工的工作辛勞，甚至有時遭不公平對待，以這種方式呈現，會否美化了工友的生活？

「我期望的觀眾就是他會發現有不一樣」，廖國康直言，任何去過公廁或垃圾站的人，都會知道影片呈現的環境並非常態。然而他不希望觀眾只着眼於「這是假的」，而是反思差別如何形成，「是不是我們對工友好啲，可能工友就會有那種閒情逸致，令到環境好一點？」三段作品的舞步雖然經編排，但靈感均源於清潔工友本身的空間運用，並在真實環境拍攝。在垃圾站食牛扒？無人說過不可以。

工友盼獲尊重 籲愛護環境人人有責

展場看似機械人的裝置藝術相當顯眼，它名叫「垃圾稻草人」，據稱具有驅走「亂丟垃圾的人」的魔法。這是南區清潔工友小組「開心群」，聯同廖國康及另一名裝置藝術導師杜卓璣共同創作，物料來自工友在社區上收集的垃圾。

廖國康指，最初概念是創作一個比較現代化的雕塑，但與清潔工友的生活不太相符，最終想到以稻草人的概念創作。過程中工友出腦又出力，例如希望借代清潔工的稻草人可以面帶笑容，「其實他們很想帶着微笑面對工作，也都想看見他們工作的人帶着笑容」，把撿來的藍色膠桶倒轉，膠桿垂下剛好形成笑容。工友亦親手寫下稻草人後方的標語，主題圍繞愛護環境及尊重，「排列文字方法比較老土一點，但重點是（想說）其實你唔好只是靠我們（清潔工），你們也要愛惜環境」。

藝術家的參與佔上述作品的比例較多，近門口的《智能工具》和《清潔日常》展示則是工友更直接的表達。清潔工友以人手處理許多清潔工序，但同時他們亦憑智慧解決許多社區痛點，例如設計「巨型渠道過濾篩」的明叔。他工作的垃圾站有幾個渠口經常堵塞，普通的過濾篩又不合乎尺寸，於是他模仿用作裝農作物的竹籮編織方法，利用垃圾站收集回來的鐵線設計合用的過濾篩。明叔動手能力强，原來因為做過幾十年的漁民，出海捕魚要自己修理工具。

明愛勞動友善社區計劃社區夥伴發展統籌蔡蒨文指，其計劃一直關注清潔工友的健康安全和尊嚴，以往常用數據講述工友的處境，今次展覽換一換方式，以藝術呈現他們的故事。策劃展覽前，廖國康做過一番研究，發現平日社工會陪伴工友去勞工處、做針灸，但這些工作較難拉近與大眾的距離，「拍一輯拉筋的照片？還是說帶他去申訴？這些都是很硬，說不了什麼。」歸根究柢，他決定以工友作為一個人去說故事，情節有時生動有趣，但亦不乏悲劇元素，例如遭遇工傷但無獲判工傷的蓮花姐、患糖尿血壓的強哥。「當見到有工友在廁所洗東西，其實你當他一個工具，還是看他是一個人呢？這些我覺得很重要。其實我們怎樣改變人的思想，可能甚至重要過（爭取）一些政策即時的改變。」

「垢境」展期期間會舉辦多個工作坊，部分由清潔工友主理，例如工具製作班、伸展運動班等，歡迎報名參與。

「垢境」展覽

日期：即日起至8月20日

時間：早上10時至晚上9時半

地點：深水埗汝州街135號Thy Lab旲堂

展覽入場登記: https://forms.gle/LzM5defv97juyjoD9

工作坊報名：https://reurl.cc/yv1nQ8

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 布偉倫

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