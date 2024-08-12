吞嚥困難也可大快朵頤 細味月餅軟餐享佳節

【明報專訊】食物不單可果腹，還是人與人之間的連結。

華人傳統歡度佳節，一家人聚首，長者尤其重視，定必準備一桌盛宴，團圓兼大快朵頤，享受節日氣氛。

因此，受年老退化或健康問題困擾的人，都不應因疾病影響對美食的追求；就算是吞嚥困難的長者，透過精緻軟餐，都能以味覺慶祝節日，感受幸福。

因年紀漸長，或長期病患如認知障礙症、柏金遜症、中風等，影響咀嚼、吞嚥及口水分泌，導致咀嚼及吞嚥困難，是其中一個困擾長者及照顧者的飲食難題。

食物過軟或硬 易「落錯格」致肺炎

由於患者吞嚥能力逐漸衰退，常見徵狀如流口水，易被鯁住，進食期間或餐後咳嗽，無法由吸管吸收食物，食物殘渣留在舌頭上或口腔周圍，食物倒流到鼻或口腔等。因此，需要改變食物質地，將之變軟變碎甚至打成糊狀，以令食物更容易經食道送到胃部消化。如果食物軟硬度不適中，可能會導致鯁住，甚至「落錯格」，食物走進肺部引起吸入性肺炎等危急狀况。

年糕、糉、月餅 易黏食道生危險

傳統應節食品，例如年糕、糉子、月餅等，質地較黏口。對於患吞嚥困難的病人，容易黏在喉嚨或食道而產生危險。這時候，一份家居精緻軟餐可讓家中吞嚥困難的長者，與家人開心地同桌慶祝節日，一起享用應節食品。聖雅各福群會於2017年起推出家居精緻軟餐，為有需要人士提供營養軟餐，令長者能保持尊嚴地進食，重拾生活樂趣。

有營全糊餐 解凍隔水蒸即可

「盛饌」軟餐是已煮熟的急凍食品，採購本地時令食材，由香港廠房製造，廚師人手挑筋攪碎，使用薑、葱、大地魚粉等天然調味料，煮熟後放入急速冷凍櫃，不添加防腐劑，可冷藏6個月，只需解凍並隔水蒸熱即可享用。

軟餐由註冊營養師分析營養及製作營養標籤，為確保軟餐營養均衡，一份200克包括一肉一菜的軟餐，當中提供14克蛋白質及4克膳食纖維，配搭家中一碗粥或飯，可提供一餐營養所需。近年亦新推出集齊菜肉飯營養的餐盒套裝，每份240克當中，除了提供充足的蛋白質及纖維量，再增加了25克根莖類碳水化合物，即等於半碗飯，完整進食一餐的餐盒分量，即可提供足夠營養需要。

不同地區對軟餐的軟硬度、黏稠度等的標準不同，常用標準包括國際吞嚥障礙飲食標準IDDSI、日本的通用設計食品UDF、台灣飲食質地製備指引草案等；而香港社會服務聯會聯同香港中文大學食品研究中心及香港大學吞嚥研究所，制訂本地化的「照護食標準指引」，共分為9個級別，為用家及生產商提供統一指引（詳情可瀏覽「照護食」網站：www.carefood.org.hk）。盛饌軟餐經言語治療師評估，符合香港「照護食標準指引」及國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）第四級（全糊餐、高度黏稠）之要求，即等同日本通用設計食品不用咀嚼的標準，評估為需進食糊餐的吞嚥困難人士，可安心食用。

文：余韋樂（聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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