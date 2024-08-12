知多啲：慕絲月餅減黏度 茶味或栗子餡任揀

【明報專訊】了解到長者及照顧者希望與家人一齊慶祝節日，盛饌定期推出節日系列軟餐食品，包括農曆新年的軟餐鮑魚盆菜、年糕及蘿蔔糕，端午節的糉，以及快將推出市場的中秋節月餅。

今年推出兩款慕絲質地的月餅軟餐，一款是甘薯蛋黃蓮蓉月餅，外層番薯蓉加入普洱茶，帶淡淡茶香，配以幼滑的蛋黃及蓮蓉餡料，是傳統經典滋味；另一款為創新的紫薯黑糖栗子月餅，以紫薯蓉作為外層，配以黑糖及幼滑的栗子餡料，適合素食人士、痛風及糖尿病患者食用。盛饌月餅使用較健康及黏度較低的食材製作，確保有需要人士可以安心享用質地改變後的月餅，與家人一同人月兩團圓。

除了位於灣仔聖雅各福群會滋味廚房、上環中西區長者地區中心和荃灣懷愛長者鄰舍中心的分銷點，亦與樂善堂合作於樂善復康站寄賣。盛饌亦提供網上訂購及送貨，直接急凍冷運送貨到家中，減輕照顧者準備膳食的壓力。詳情可瀏覽網頁gracefulmeal.sjs.org.hk或WhatsApp至6846 2333了解。今年中秋，為家中有需要老友記準備好應節食品，一起開心過節。

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