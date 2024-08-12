實心實意：院舍離世新挑戰

【明報專訊】香港晚期照顧服務邁進新里程，今年6月3日開始生效的《死因裁判官條例》，把「在居處離世」範圍由護養院擴展至殘疾人士院舍和非護養院的安老院舍，讓患有末期疾病的院友可以選擇在院舍中自然死亡。隨着新法例生效，將會有更多人選擇在熟悉的院舍走完人生最後一段路。

過去20多年，靈實一直提供院舍善終服務，目睹許多院友在靈實司務道寧養院和靈實護養院無憾地離世，而家屬事後給予的回饋也十分正面，足證這服務確實提升了院友生活質素和家屬的福祉。今次修訂法例使我們感到十分鼓舞，但可以預見，沒有實際操作經驗的院舍在設施配套、人手、員工的培訓和心態上都可能遇到挑戰。

院舍多沒有殮房

設施方面，院舍需要為院友安排獨立房間，好讓院友瀕死時享有安靜舒適環境，同時避免引起其他院友的困擾。院舍甚至需要為家屬安排休息地方，讓院友得到陪伴。對臨終者和家屬來說，陪伴是十分重要元素，既可以使臨終者感覺到自己不是孤單地面對死亡，也讓家屬不會因未趕及見至親最後一面而抱憾。另外，暫存遺體也是一個有待理順的問題，大部分院舍沒有殮房，而私營殮房收費並不便宜，未必是一般公眾可以負擔。

非常感恩，靈實兩間院舍都能夠為瀕死的院友和家屬提供合適空間，讓家屬可以全日陪伴臨終院友至生命最後一刻，而院友遺體可暫存在司務道寧養院內的殮房。在院友離世後，可給予家人充分時間與遺體道別，在有需要時提供哀傷輔導，甚至跟進協助辦理後事。一般醫院和院舍暫時未能提供這樣的一站式服務。

護理人手或未足夠

人手方面，不少院舍現時的醫療、護理人手和支援尚未足夠，需要社區基層醫療參與。雖然有許多醫生整裝待發，可以提供支援，但尚欠轉介流程如何推行，這方面可能需要時間，有待發展，讓服務進步。除了醫護人手外，經驗告訴我們，社工和院牧都十分重要，他們為院友和家屬提供心理、社交和靈性的支援。在與院友和家屬溝通上，有這些專業同工參與，可以事半功倍。

在此分享以下個案，反映陪伴和溝通的重要。一名在我們院舍內善終的女院友，生前與丈夫十分恩愛，丈夫每天都會到院舍內餵她吃早餐，當她進入瀕死階段時，丈夫非常激動。我們告訴他，婆婆其實好想聽他說更多話，有什麼未說的，就對她說吧，她會聽到的。丈夫開始對婆婆說話後，情緒也隨之而好轉，婆婆最後在他身邊安詳離世，而他也可以釋懷。

對同工來說，面對院友進入瀕死階段，是他們最大的挑戰。提到「舒適地」離世，一般人的腦海可能浮現出以下景象：臨終者呼吸慢慢減少，閉上眼睛，一覺長眠。其實大部分個案都不會如此平靜，瀕死時身體狀况往往會有許多起伏，家人親眼目睹這些身體變化，可能會懷疑選擇在院舍離世是否錯誤，是否要送院友到醫院？

為臨終者洗澡 沒經驗或卻步

感受到家人內心的矛盾和掙扎，我們一般會從兩方面入手，一方面細心關懷院友，包括盡量為院友清潔身體和整理儀容，留意房間環境、濕度和溫度等；另一方面陪伴、輔導和支援家屬，解答他們的問題和疑慮。

透過培訓可以提升同工的能力，但他們仍然可能會害怕，尤其是初次處理臨終個案的同工，心情比較沉重。以為臨終者洗澡為例，沒有經驗的同工可能會卻步，擔心臨終者在洗澡期間離世。其實，為臨終者洗澡可以讓他們整潔和舒服地離世，家屬對此十分欣賞。多與同工分享成功個案，有助加強信心，令心態轉變。

整個服務不僅有熱心的跨專業醫療團隊，還有不計較提供額外服務的保健員、健康服務員、司機等前線和支援同工，大家齊心參與。試想想，在居住地方有鄰居離世，很多人都會覺得不自在，更何况要接觸、處理、移送遺體，同工其實可以選擇在其他不用接觸遺體的院舍工作，但大家都覺得這個服務十分有意義，願意留下來，促成院友在我們的院舍善終，實屬難能可貴，我們期望業界有更多有志者加入。

文：黃志強（靈實護養院駐院高級醫生）、黃建成（靈實司務道寧養院副院長）

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