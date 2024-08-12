養生帖：素食非「神仙方」

【明報專訊】素食是把雙刃劍。一項調查顯示，全球有18%人選擇素食，其中有因宗教信仰和對環境保護的初衷，但近乎七成人是為了追求健康。素食有助降低總膽固醇和低密度膽固醇，不少人實踐素食後健康有改善。但近5年來英國等地的研究顯示，部分素食者甘油三酯偏高，維他命D和鈣偏低，骨質健康較差，甚至中風機率可能增加。素食並非包醫百病的神仙方。若素食製品的調味品較多，反而多鹽多油多糖。

脾胃虛寒長期素食 易痰濕內生

傳統中國飲食提倡均衡多樣，多菜少肉，以烹飪達到軟、暖為特點。從中醫角度看，素食的食物材料整體偏涼，大部分蔬果、豆腐及豆製品多為寒涼之性，脾胃虛寒者長期素食容易痰濕內生，不僅導致形體腫胖，還可能影響呼吸或心腦血管系統健康。應對寒涼之品，可以經常小量以薑佐膳，比如焯菜或炒菜加薑絲，寒冷潮濕天氣晨起喝杯淡淡的薑茶。為了方便，很多人喜歡使用薑粉，如果感到偏燥可以選用新鮮薑汁代替。

地中海飲食、海鮮素等飲食潮流方興未艾。其實，作為歷史悠久的飲食文化大國，我們可以從不同菜系中去蕪存菁，其中「江南飲食」特點為多魚少肉，多菜多雜糧，適量水果、豆製品、堅果及奶類，以植物油低溫烹飪，強烈推薦蒸煮涮等烹飪方式，是非常適合香港人日常選用的飲食結構。

關注健康本是好事，但有人出現飲食焦慮，進食一點「不健康食品」就有強烈的罪惡感，這是非常不必要。內地一項百歲老人健康調查顯示，他們的共同特點是飲食多樣，心境平和，保持童心。希望大家學習一點中醫知識，認識自我，道法自然，真正科學地實踐健康飲食。

文：董爽（註冊中醫、香港大學專業進修學院高級課程主任）

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