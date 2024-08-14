潮流車品牌第二擊 注入房跑元素 電動快感升級

桶形跑車座椅：前排採用一體化桶形跑車座椅，加上頭枕上的BRABUS廠徽和紅色安全帶，令車內人有如置身超級跑車之中。後排腳位比想像中闊落，但由於車頂採用斜尾設計，身形高大乘客或會感到「頂頭」。（莊達民攝）

混合式車型：smart #3是一部結合房跑車和SUV線條的混合式車型，駕乘感比同廠熱賣掀背車#1多一分動感，轉向動態亦較從容不迫。（莊達民攝）

【明報專訊】經過重新包裝的潮流車品牌smart，早前推出純電動SUV smart #1，在本港市場取得了遠超預期的理想銷量。為延續熱賣形勢，廠方火速引入第2款新車：注入房跑車元素的smart #3，以此吸納動感取向的車迷。

成立於1990年代的smart，公司架構經過重組後，引入中國汽車生產商吉利（Geely），與原來的母公司平治（Mercedes-Benz）合組聯營品牌（各持50%股份），並且全面轉型為純電動車生產商。重組後的smart，推出第1款新車smart #1（以下簡稱#1）在多個新車市場獲得正面評價，去年底在港開售後，短時間內錄得過千部的銷售佳績。打響頭炮後，品牌第2款新型號smart #3（以下簡稱#3）最近亦抵港，外形與駕乘感有別於#1，走較成熟的房跑車路線，甚至有車迷覺得它像是一部換上了smart廠徽的「細版電動平治車」，吸引力似乎不弱。

流線賣相反映改革

和#1比較，#3不再是一部高身SUV，而是一部擁有流線斜尾線條的房跑車，滲出了動感和高級感，賣相顯得比以往出品成熟，與smart原本的潮流車或fun car固有形象不太脗合。事實上，全面改革後的smart，旗下車款無論設計取向、選用材料、裝嵌做工、細節設備等均比以前提升不少，#3只是將這些改動展現得更為明顯，相信有助吸引層面較廣的新車買家，繼而打破潮流車受歡迎程度未能長久持續的「魔咒」。

只引入高性能型號

#3跟#1一樣，都是以吉利集團的SEA（Sustainable Experience Architecture）純電動車底盤作為開發基礎，但與#1不同的是，#3稍為加長了車身長度、闊度和軸距，同時降低了車身高度，令整部車看起來更低矮貼地，顯得更似一部正常尺碼的私家車。暫時來港的#3只提供高性能BRABUS版本，相信是為迎合本地市場新車買家較重視性能表現和高級感的取態，但不排除日後會引入性能下調，但定價或更親民的入門版本。

#3 BRABUS的驅動佈局和電池規格，基本上與#1 BRABUS一樣，容量為66kWh的鋰離子電池，配合一個較低風阻系數的流線車身，令續航表現稍有提升，逾400km的續航距離相信足以應付本地車主的用車習慣。前後兩組摩打合力輸出最大428匹馬力和543Nm扭力，令它的起步加速表現，跟其他以性能為賣點的電動車一樣，應能令大部分車主喜出望外：只需3.7秒便可由靜止加速至時速100km/h，同價位「引擎車」絕不可能有此效果，不過未開過跑車或高性能車的用家，要花多點時間熟習它的起跑爆炸力。

設備齊全 風格內斂

#3和其他內地品牌生產的純電動車一樣，原廠標準設備非常齊全，數碼多媒體、實用細節和安全輔助系統功能，比很多歐洲或日本車廠的中高價新車提供的都要豐富，而且品牌改革後的smart明顯轉走較高級路線，選材用料、整體做工和操控感覺，各方面綜合起來的平均得分，以至給車主、乘客帶來的滿足感的確不低。不過，#3的外形不似#1那樣有明顯的新鮮感和獨特個性，較貼近主流設計的房跑車風格，亦令它容易與其他市場競爭者「撞樣」，故此有理由相信它的熱賣程度未必如#1那樣高，但相信仍能吸引口味較穩重內斂，但同時注重性能表現的車迷。●

smart #3 BRABUS

車型：5門5座位電動房跑車

摩打：前後摩打

電池：66kWh鋰離子電池組

馬力：428匹

扭力：543Nm

驅動：四輪驅動

長闊高：4400×1844×1556mm

軸距：2785mm

加速：0-100km/h，3.7秒

續航：415km（WLTP標準）

售價：$369,000起*

查詢：2895 7288

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文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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