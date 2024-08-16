【倫敦】尋尋覓覓的倫敦戲劇之旅

【明報專訊】夏天，劇界其中一個重頭戲是8月的愛丁堡國際藝穗節及愛丁堡國際藝術節，截稿時筆者尚未到達愛丁堡，只能留待下期再談，但已在倫敦看了3個有趣的表演。此行是筆者第二次在歐洲看劇場表演，看着觀眾在劇院飲酒聯誼，深深感受到在西方傳統，劇場確是人們相聚的地方。

第一個表演是在英國國家劇院看劇團Complicité重製他們在1999年首演的經典作品Mnemonic，首演和重製同樣由導演Simon Burnley執導。故事關於在雪山找到的屍體，一群科學家追尋屍體的真相；一名女子尋找她的父親，這名女子又是另一男子突然消失的戀人。記憶是如何運作的？我們總是要尋覓、拼湊。最令筆者印象深刻是全劇開始的那段獨白，說我們的記憶如何與父母，父母的父母，父母的父母的父母相連，溯洄從之，會不會在座觀眾都來自同樣的根？然後整個戲劇表演的形式，就是接合一段又一段似乎相關又不相連的碎片，舞台布景道具的移動方法，還有演員形體動作都在呼應着這種相關又不相連的狀態，概念相當完整，只是重製一部關於「記憶」的作品，筆者心中更期待導演會否探討劇團人員，對這部經典作品的「記憶」？

第二齣是Punchdrunk的作品Viola's room。這個作品請觀眾戴上耳機，進入喜歡跳芭蕾舞的小女孩的房間，聽角色說父母消失的故事時，觀眾要跟着場內的「光」前行，由房間穿過衣櫃等，進入有點詭異的城堡與森林，光影與音樂配合得非常出色，用棉花包裹的燈象徵想像，閃動的燈，從一邊亮起到另一邊，引領觀眾挖掘房間的秘密，還有加速消失的光如何逼觀眾快步追趕，往下一站去，這些部分都可見劇團在運用光影製造戲劇性效果時，做得非常出色，而最震撼的一幕，莫過於當一直追逐的光幻化成滿天星星，觀眾踏在沙地上，卻看到中間的一棵大樹，掛滿了大堆芭蕾舞鞋，跳舞對女孩的意義不一定是解放，可以是致命的詛咒。以沉浸式效果，呈現一個富戲劇性的、很好聽的故事，無敵。

最後，也是近月倫敦最多人談論的作品，舞台劇《千與千尋》。這個大製作，票價不菲，相當於在香港來回東南亞國家的機票價錢。宮崎駿的故事充滿童趣，由真人演繹而不會讓觀眾覺得突兀，作品已經成功了一大半，這便要歸功導演John Caird，在舞台上創造奇幻世界，大量運用玩偶亦非常有趣，讓觀眾會心微笑，例如會見到演員拿着木棍、魚絲操控「煤炭屎鬼」出場，看着又會覺得他們非常可愛；還有幾幕，例如「無面男」由小變大，就由最初一個演員飾演，變成由6個演員組成，每人拿着他身體的一個部分，手或腳，這樣就能在舞台上創造出「小變大大變小」的魔法，整個表演非常生動活潑，賞心悅目。

作者簡介：香港編劇學生

文：劉螢

[開眼 大都會文藝誌]