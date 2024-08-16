中國當代女藝術家 光與色彩展現新生

《神獸 5》--作者：石至瑩，創作年份：2023年，規格：油彩、畫布（130×200厘米），特色：作品主角是一顆珍貴的藍色寶石，也是作者在「空白空間」2022年個展的主題。寶石旁繪畫出肌理光滑的吉祥動物，跟寶石相應對，呈現藝術家對物質、感知的多樣性表達（受訪者提供）

《疫後之春 2》--作者：李姝睿，創作年份：2023年，規格：壓克力、畫布、裱於木板（直徑60厘米），特色：此作品是今次展覽亮點之一，暗示春天和新生的力量，展現藝術家適應嶄新的社會環境。作者對於光和色彩的全新詮釋，反映個體在不同文化下的新時代需要（受訪者提供）

【明報專訊】春秋二拍是拍賣行的年度重頭戲，但在其他時間，拍賣行其實一直積極徵集拍品，亦嘗試以其他形式拓展藝術市場。最近，就有拍賣行和內地具創新和實驗精神的畫廊「空白空間」合辦展售會，展示兩名卓越的中國當代女性藝術家李姝睿和石至瑩的作品。兩人以自然、光和色彩為靈感創作，散發清新、柔和的藝術氣息，相信會為觀眾帶來不少啟迪。

富藝斯私人洽購部門PhillipsX在秋拍前再度發功，與2004年於北京成立、曾發掘不少青年藝術家的畫廊空白空間合作。空白空間以潮流和創新見稱，經常把年輕藝術家的作品帶上主要國際藝術博覽會。

新總部首次與畫廊合辦展覽

展售會於富藝斯位處香港西九文化區的亞洲總部登場，今次是總部啟用後首次與專業畫廊合作舉辦展覽。富藝斯亞洲客戶私人洽購總監張文嘉指，拍賣行長期以來在拍賣和展售會展現全球當代藝術界不同文化背景和創作風格的女性藝術家作品，「今次貫徹拍賣行作為青年女性藝術家風向標的傳統，與空白空間合作，將兩名內地當代藝術圈知名的年輕女性藝術家極具標誌的作品帶到香港和國際藏家眼前」。張文嘉表示，李姝睿和石至瑩曾多次在國際知名畫廊和博物館舉行個展和群展，這次「啟迪」展售會為藏家群體和藝術愛好者提供很好的機會，體驗自然和人類想像力的互動和對話。空白空間總監張迪也希望藉此機會與內地、香港和其他區域的藏家群體和藝術愛好者進一步交流。

李姝睿 LED燈製漸變網格效果

拍賣行指，李姝睿在1981年生於重慶，現居北京和大理。2004年她畢業於四川美術學院，後獲亞洲文化協會（ACC）2016年紐約獎助金駐留項目。她專門研究「光」和「色彩」的本體和其文化內涵，堅信在不同文化和時代中，光和色彩的運用能夠反映、記錄和塑造不同時代中的個體需求和精神狀態，與廣義的集體意識形態連結起來。近年她發展成綜合的創作系統，從切身的生活經驗出發，以極具個人化的繪畫方式探討繪畫本體邊界和光與色彩的功能、社會和政治意義。近期個展包括在倫敦Carl Kostyál畫廊舉行的「人工情緒」和在上海龍美術館舉行的「震盪的高光」。

李姝睿的作品受現代中國城市景觀中不可或缺的LED燈啟發，她對燈光的興趣是來自故鄉重慶夜景的親身感受和觀察。她先以手機拍攝重慶夜店LED燈映射出來的炫目光色，再用噴槍與顏料在畫布上製作特有的色彩空間效果。色和點之間通過改變明度、色調純度和邊緣線，產生錯覺。她最著名的系列作品，充滿色彩漸變和網格的光學效果，挑動觀者的眼球，這些元素牽引旁邊的空間，《裂風》和《五月》正是系列的絕佳典範。拍賣行又指，今次展覽最大亮點之一的《疫後之春 2》暗示春天和新生，展現藝術家適應新時代新社會的環境。李姝睿重新詮釋光和色彩，反映每個個體在不同文化空間下的需求。

石至瑩 東西方藝術史汲取靈感

另一名藝術家石至瑩在1979年生於上海，2005年取得上海大學美術學院油畫系碩士。她用近似單色的筆觸，展現如海、沙、草等意象，嘗試以繪畫語言表達事物的存在狀態。她在作品中實踐「顯現」與「消隱」的互相轉化，強調水、岩石、容器、佛像、珠子等質感。物體的形狀看似並不堅實，她使用線條、筆觸和顏料展示內在的呼吸與節奏，結合觀者的視覺經驗，建立感知。近期她的個展包括在上海余德耀美術館舉行的「石至瑩：東方故事集」和在上海油畫雕塑院舉行的「樂樂」。

拍賣行表示，她擅長從東西方藝術史汲取靈感，透過色彩、肌理和筆觸等西方油畫的語言，捕捉東方文化講求的氣韻生動和內在、物質等生命邏輯。她近期的創作多描繪具宇宙精神和文化內涵的宗教人物和動物，如本次展出的《神獸 5》、《伎樂天眾 4》和《小象》等。其中《神獸 5》以一顆珍貴的藍色寶石擔當主角，也是她在空白空間舉行的2022年個展的主題。她在寶石旁繪出肌理光滑的吉祥動物，和寶石呼應，捕捉對物質和感知的多樣狀態的具體表達。

「啟迪」展售會

日期：8月16日（今日）

地點：富藝斯香港（九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F）

查詢：www.phillips.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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