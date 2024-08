You forgot to kiss my soul--作者:Tracey Emin,創作年份:2007年,規格:霓虹燈(115.5×140.5厘米),估價:10萬至15萬美元(約78萬至117萬港元),成交價:114,300美元(約891,540港元),特色:手寫字體置於心形輪廓之中,以手工吹製的霓虹燈管表達令人心碎的主題。作者的創作涵蓋繪畫、針線、裝置藝術和攝影,擅長以自傳式敘事創作(受訪者提供)